Gwyneth Paltrow gab Chalamet wegen Irrtums Kosmetiktipps

"Er hat einen Kommentar gemacht und ich sagte: 'Oh, dagegen kannst du Microneedling machen lassen.' Er sagte: 'Das ist Make-up.' Ich meinte: 'Oh, Mist'." Paltrow fügte hinzu, dass Chalamets Make-up für seine Rolle "so gut" gewesen sei, "dass ich dachte, er hätte kleine Aknenarben". Beim Microneedling soll die Haut mit Hilfe von winzigen Nadelstichen verschönert werden.

In dem Film "Marty Supreme" spielt Chalamet einen Tischtennisspieler. Die Sport-Komödie von Regisseur Josh Safdie kommt im Februar 2026 in heimische Kinos.