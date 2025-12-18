News Logo
ABO

So kommt man als Stressesser gesund durch den Arbeitstag

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Nüsse sind ein gesunder Snack
©APA, dpa, gms, Christin Klose
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Manche Menschen neigen zum Dauernaschen, wenn sie bei der Arbeit unter Strom stehen. Gerade wenn die Zeit drängt, erscheint der Gang zur Snackbox oder zur Fast-Food-Stand um die Ecke verlockend. Solche Stressesser neigen dazu, zu viele Kalorien zu sich zu nehmen, sagt der Ernährungsexperte und betriebliche Gesundheitsberater Jakob Rittmeyer.

von

Für eine ausgewogene Ernährung im Beruf rät Rittmeyer, möglichst auf einfache Kohlenhydrate zu verzichten. Statt Pizza, Pasta oder Pommes sollten es in der Kantine besser öfter proteinreiche Lebensmittel wie Hülsenfrüchte und komplexe Kohlenhydrate sein. "Da Kauen bei Stressessern positive Assoziationen auslöst, eignen sich hierbei vor allem Vollkornprodukte", so Rittmeyer. Diese regen nicht nur die Verdauung an, sondern wirken auch verstärkt sättigend.

Kleine gesunde Zwischenmahlzeiten wie getrocknete Früchte oder Nüsse helfen im Laufe des Tages, Heißhungerattacken und die Lust nach Süßem zu stillen. "Sie beeinflussen auch die Leistungskurve positiv und senken das Stresslevel", weiß der Experte.

Da Stress-Esser das Naschen als Belohnung und beruhigenden Akt empfinden, ist es Rittmeyer zufolge ratsam, diese Assoziation zu entkoppeln. Dabei können autogenes Training, Entspannungsübungen oder Sport helfen.

Nicht immer aber ist der Wille stark genug, um sich an diese gesunden Gewohnheiten zu halten. "Manchmal muss man auch mit einfachen Tricks arbeiten", sagt Rittmeyer. "Um den Gang zum Snackautomaten zu vermeiden, kann man einfach ohne Münzgeld zur Arbeit gehen." Ein weiterer Tipp: Snacks schon zu Hause vorportionieren, um nicht unnötig viele Kalorien zu sich zu nehmen.

WITTENBERGE - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Kleine Entdecker: Kinder erkunden die Welt mit dem Mund
Gesundheit
Knopfzelle, Magnet, Gel-Perlen: Verschlucken ist ein Notfall
Beim Umgang mit Hühnerfleisch ist Vorsicht geboten
Gesundheit
Hygiene und Hitze gegen Krankheitserreger in Hühnerfleisch
Der neue Baumwipfelpfad bietet Ausblicke bis in die Hohe Tatra
Reisen & Freizeit
Neuer Baumwipfelpfad mit Aussicht in Polen
Den meisten Speicherplatz auf dem Smartphone fressen Fotos und Videos
Technik
In wenigen Schritten den Handy-Speicher clever aufräumen
Forscher untersuchten Fossilien von Haien
Technik
"Junge" Haiarten haben ein höheres Risiko auszusterben
Es muss nicht immer Geld sein: Man kann auch gemeinsame Zeit schenken
Gesundheit
Festzeit-Ausgaben: Warum wir zu Weihnachten mehr ausgeben
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER