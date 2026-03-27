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So bleiben Sie im Homeoffice sichtbar

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Ein privater Austausch unter Kollegen fördert die Karriere
©APA, dpa, GMS, Sebastian Kahnert
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Das Büro ist ein sozialer Ort. Wer im Homeoffice sitzt, hat einen entscheidenden Nachteil: Austausch findet nicht automatisch statt. Ein Karriere-Nachteil? Unter Umständen. Aber müssen Homeoffice-Beschäftigte diesen Nachteil einfach akzeptieren? Nein. Denn Sichtbarkeit geht auch anders. Martin Schröder vom Personaldienstleister Robert Half erklärt, wie.

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Nutzen Sie E-Mail, Telefon und Videokonferenzen, rät Schröder. "Informieren Sie Ihre Kollegen aktiv über Projektstatus, Erfolge oder neue Ideen", so der Experte. Noch besser: Über den rein fachlichen Austausch hinaus kommunizieren. Zum Beispiel im Rahmen von virtuellen Kaffeetreffen oder Mittagspausen.

Warum auch privater Austausch der Karriere hilft? Menschen arbeiten lieber mit Kollegen zusammen, die sie auch persönlich mögen. Gespräche über Hobbys, Familie, Reisepläne und gemeinsame Interessen sind ein guter Gradmesser dafür, ob man gut miteinander kann.

Schlechte Nachrichten für eingefleischte Homeoffice-Fans: Ganz ohne das Haus zu verlassen, geht es (vermutlich) nicht mit der Karriere voran. Berater Schröder empfiehlt regelmäßige persönliche Treffen mit seinem Team zu vereinbaren.

"Treffen vor Ort wirken oft anders als virtuelle Kommunikation. Wer sein Team regelmäßig sieht, stärkt die Beziehung zu seinem Team und Mitarbeitern im ganzen Unternehmen", erklärt Schröder. Es spricht allerdings nichts gegen Effizienz: Wer strategisch klug agieren will, kann gleich mehrere Treffen vereinbaren und muss so seltener vor Ort sein.

Sorgen Sie für die Zukunft vor: Wer seine Sichtbarkeit nach außen, also außerhalb der Firma, erhöht, steigert seinen Marktwert. Das ist sowohl für die Verhandlungsposition beim Chef gut, als auch im Falle eines Jobwechsels. Und was hilft, um gesehen zu werden? Genau, netzwerken. Zum Beispiel auf Branchentreffen oder Konferenzen.

DRESDEN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Sebastian Kahnert/Sebastian Kahnert

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