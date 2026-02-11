ABO

Sicher durchs Netz: Tipps für Ältere per Messenger

++ ARCHIVBILD ++ Das Projekt "Digitaler Engel" erleichtert älteren Menschen das Leben
©APA, dpa-tmn, Bernd Wüstneck
Das auf digitale Sicherheit, Medienkompetenz und selbstbestimmte Netz-Teilhabe für ältere Menschen ausgerichtete Projekt "Digitaler Engel" erweitert sein Informationsangebot um Messengerkanäle bei Signal und WhatsApp. Die Kanäle sollen eine einfache Erreichbarkeit Älterer mit verlässlichen Informationen auch jenseits von Vor-Ort-Terminen oder Online-Veranstaltungen ermöglichen, wie Expertinnen und Experten mitteilen.

Abonnenten und Abonnentinnen erhalten in den Kanälen Hinweise zu Veranstaltungen und Lernangeboten, ausgewählte Informationen zu digitaler Sicherheit sowie alltagsnahe Tipps. Die digitalen Themen werden den Angaben zufolge für die Kanäle übersichtlich aufbereitet und bleiben auf dem Smartphone jederzeit leicht zugänglich und leicht lesbar.

Um den "Digitaler Engel"-Kanal zu abonnieren, tippt man einfach auf den jeweiligen Kanal-Link für Signal oder WhatsApp oder man scannt einen QR-Code. Es stehen auch ausführliche Anleitungen zum Einrichten des Kanals sowohl für Signal als auch für WhatsApp auf der Website von "Digitaler Engel" bereit.

ARCHIV - Das Projekt „Digitaler Engel“ erleichtert älteren Menschen den Zugang zu digitalen Informationen über Signal- und Whatsapp-Kanäle. (zu dpa: «Sicher durchs Netz: Tipps für Ältere per Messenger») Foto: Bernd Wüstneck/dpa/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

