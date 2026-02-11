Sicher durchs Netz: Tipps für Ältere per Messenger

Abonnenten und Abonnentinnen erhalten in den Kanälen Hinweise zu Veranstaltungen und Lernangeboten, ausgewählte Informationen zu digitaler Sicherheit sowie alltagsnahe Tipps. Die digitalen Themen werden den Angaben zufolge für die Kanäle übersichtlich aufbereitet und bleiben auf dem Smartphone jederzeit leicht zugänglich und leicht lesbar.

Um den "Digitaler Engel"-Kanal zu abonnieren, tippt man einfach auf den jeweiligen Kanal-Link für Signal oder WhatsApp oder man scannt einen QR-Code. Es stehen auch ausführliche Anleitungen zum Einrichten des Kanals sowohl für Signal als auch für WhatsApp auf der Website von "Digitaler Engel" bereit.