Schlaganfall rechtzeitig erkennen

Die häufigsten Symptome für einen Schlaganfall sind laut Experten:

"Mir kommt mein Gegenüber seltsam vor": Wer diesen Eindruck hat, kann mit dem sogenannten FAST-Test prüfen, ob womöglich ein Schlaganfall vorliegt. Die vier Buchstaben helfen bei einer ersten Einschätzung - und helfen beim Handeln:

Übrigens: Beim Durchführen des FAST-Tests kann man sich auch digital unterstützen lassen. Die Schlaganfall-Hilfe bietet für Android und iOS die App "FAST-Test: Schlaganfall-Check" an. Sie führt auf Deutsch, Englisch oder Türkisch durch den Test, auch Audiodateien zum Vorspielen sind Teil des Angebots.