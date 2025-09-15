News Logo
ABO

Postelein jetzt einfach selbst anbauen

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Die Samen von Postelein brauchen einen Kältereiz, um zu keimen
©APA, Patrick Pleul, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Seine knackig-frischen Blätter und Stängel sowie sein leicht nussiger Geschmack machen ihn perfekt für Salate im Winter - und das Beste: Postelein kann man ganz einfach selbst anbauen. Ausgesät wird noch im September, geerntet dann im Winter. Experten geben Tipps für den Anbau.

von

Die Samen von Postelein brauchen einen Kältereiz, um zu keimen - die Temperaturen liegen optimalerweise zwischen 8 und 12 Grad Celsius. Der Standort sollte schattig oder halbschattig und der Boden locker, möglichst humusreich und gut mit Wasser versorgt sein.

Winterportulak - wie Postelein auch genannt wird - eignet sich als Nachkultur für jedes andere Gemüse. Um das Beet vorzubereiten, wird Unkraut entfernt und die Oberfläche gerecht, die Erde soll feinkrümelig sein. Anschließend eine etwa einen Zentimeter tiefe Rille ziehen. Bei mehreren Reihen einen Abstand von 15 Zentimetern einhalten.

Vor der Aussaat werden die feinen Samen am besten mit Sand vermengt und das Gemisch dann in den Saatrillen verteilt. Zum Schluss wird alles mit etwa einem halben Zentimeter Erde bedeckt, die dann leicht angedrückt und vorsichtig gewässert wird.

Postelein braucht zwar keinen Dünger, aber regelmäßig Wasser. Wegen der flachen Wurzeln reagiert das Tellerkraut (ein weiterer Name) empfindlich auf Trockenheit. Bei Frost stellt die Pflanze das Wachstum vorübergehend ein und bildet ein eigenes Frostschutzmittel.

An frostigen Tagen sollte nicht geerntet werden - die Pflänzchen sind dann braun und matschig. Ansonsten ist die Ernte zu jedem anderen Zeitpunkt möglich. Dazu den Wintersalat etwa zwei Zentimeter über dem Boden mit einem scharfen Messer abschneiden. Die Blätter wachsen wieder nach - dadurch kann öfter geerntet werden.

Zum Schluss ein Zubereitungstipp: Postelein schmeckt sowohl allein als auch in Mischsalaten mit Vogerlsalat, Endivien oder Zuckerhut - kombiniert mit Früchten, Nüssen und Käse. Die älteren Blätter kann man dünsten und junge, zarte Wurzeln braten und als kleine Gemüsebeilage oder in Suppen verwenden.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Patrick Pleul/Patrick Pleul

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Ein Blick auf das, was einem an der Arbeit gefällt, ist oft hilfreich
Gesundheit
Wenn die Arbeit nervt, 3 Tipps zum Selbstschutz
König Alfons V. soll der Kathedrale den Heiligen Gral übergeben haben
Reisen & Freizeit
In Valencia auf der Suche nach dem Heiligen Gral
Sharon Osbourne bedankt sich für die Unterstützung der Fans
News
Sharon Osbourne bedankt sich für "überwältigende Liebe"
Britischer Prinz Harry am Bahnhof in Kiew
Schlagzeilen
Prinz Harry besucht Unabhängigkeitsplatz in Kiew
++ ARCHIVBILD ++ Sylvie Meis moderiert "Love Island VIP"
Schlagzeilen
Sylvie Meis: Das sind die Warnsignale beim Männer-Dating
Das EU-Klimaziel 2040 wird noch nicht beschlossen
Politik
Umstrittene Entscheidung über EU-Klimaziel wird verschoben
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER