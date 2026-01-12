Perfekt zum knusprigen Bagel: Linsen-Dip mit Oliven-Tapenade

©APA, dpa-tmn, Julia Uehren, loeffelgenuss.de
Proteinreich, vegan und in weniger als 30 Minuten zubereitet: ein samtig-weiches Püree aus gelben Linsen, verfeinert mit Rosmarin und Zitrone. Ein spannender Kontrast ist die hausgemachte Tapenade aus grünen Oliven, Kapern und frischer Petersilie mit einer schönen Säure. Diese Kombination ist nicht nur optisch ein Highlight, sondern - in einem knusprigen Sesam-Bagel oder zu Fladenbrot - eine wahre Geschmacksexplosion.
Linsen gibt es im Supermarkt mittlerweile in immer mehr Varianten. Gelbe Linsen sind eigentlich braune Linsen, aber geschält und halbiert. Sie schmecken etwas herber und weniger süß als rote Linsen, aber genauso nussig. Da sie geschält sind, haben sie weniger Ballaststoffe und sind besser verdaulich.
Der pürierte Dip ist aus gelben Linsen zubereitet. Sie sind etwas weniger süß und passen perfekt zu Kapern, Oliven und einem Sesambagel.