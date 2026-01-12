Perfekt zum knusprigen Bagel: Linsen-Dip mit Oliven-Tapenade

© APA, dpa-tmn, Julia Uehren, loeffelgenuss.de home Leben Gesundheit

Proteinreich, vegan und in weniger als 30 Minuten zubereitet: ein samtig-weiches Püree aus gelben Linsen, verfeinert mit Rosmarin und Zitrone. Ein spannender Kontrast ist die hausgemachte Tapenade aus grünen Oliven, Kapern und frischer Petersilie mit einer schönen Säure. Diese Kombination ist nicht nur optisch ein Highlight, sondern - in einem knusprigen Sesam-Bagel oder zu Fladenbrot - eine wahre Geschmacksexplosion.

von APA