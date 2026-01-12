News Logo
ABO

Perfekt zum knusprigen Bagel: Linsen-Dip mit Oliven-Tapenade

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Diese Kombination ist eine wahre Geschmacksexplosion
©APA, dpa-tmn, Julia Uehren, loeffelgenuss.de
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Proteinreich, vegan und in weniger als 30 Minuten zubereitet: ein samtig-weiches Püree aus gelben Linsen, verfeinert mit Rosmarin und Zitrone. Ein spannender Kontrast ist die hausgemachte Tapenade aus grünen Oliven, Kapern und frischer Petersilie mit einer schönen Säure. Diese Kombination ist nicht nur optisch ein Highlight, sondern - in einem knusprigen Sesam-Bagel oder zu Fladenbrot - eine wahre Geschmacksexplosion.

von

Linsen gibt es im Supermarkt mittlerweile in immer mehr Varianten. Gelbe Linsen sind eigentlich braune Linsen, aber geschält und halbiert. Sie schmecken etwas herber und weniger süß als rote Linsen, aber genauso nussig. Da sie geschält sind, haben sie weniger Ballaststoffe und sind besser verdaulich.

ILLUSTRATION - Der pürierte Dip ist aus gelben Linsen zubereitet. Sie sind etwas weniger süß und passen perfekt zu Kapern, Oliven und einem Sesambagel. (zu dpa: «Perfekt zum knusprigen Bagel: Linsen-Dip mit Oliven-Tapenade») Foto: Julia Uehren/loeffelgenuss.de/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Schlagzeilen
"Nanny"-Star Fran Drescher: Keine eigenen Kinder wegen Krebs
Comeback Fischers bei Silbereisen-Show
Schlagzeilen
Nach Babypause: Helene Fischer gab Comeback bei Silbereisen
Kate zählt zu den beliebtesten Royals
Schlagzeilen
Kate an ihrem Geburtstag "zutiefst dankbar"
Die Weltmeere werden immer wärmer
Technik
Ozeane erreichten 2025 zum neunten Mal in Folge Rekordwärme
Rückflug "in den kommenden Tagen"
Technik
NASA holt erstmals ISS-Crew vorzeitig zurück
Vergleiche werden problematisch, wenn sie zur Selbstabwertung führen
Gesundheit
Raus aus der Vergleichsspirale: Wege zu mehr Selbstwert
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER