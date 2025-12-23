Novo Nordisk erhält US-Zulassung für neue Abnehmpille

Die Aktie von Novo Nordisk legte nach der Ankündigung um acht Prozent zu. Die Pille wird unter dem bereits bekannten Markennamen Wegovy verkauft und enthält den gleichen Wirkstoff wie die erfolgreichen Abnehmspritzen des Unternehmens. In einer entscheidenden Studie verloren Teilnehmer, die die Pille täglich einnahmen, im Schnitt 16,6 Prozent ihres Körpergewichts. Für Novo Nordisk ist die Zulassung ein wichtiger Erfolg, nachdem der Konzern mit Lieferproblemen bei seinen Spritzen und dem starken Wettbewerb durch Eli Lilly zu kämpfen hatte.

Der Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion gilt als extrem ⁠lukrativ und könnte Schätzungen zufolge im nächsten Jahrzehnt ein Volumen von 150 Milliarden Dollar (128 Mrd. Euro) erreichen. Mit einer Pille wollen die Hersteller nun auch Patienten erreichen, die eine tägliche Einnahme einer wöchentlichen Spritze vorziehen. Analysten gehen davon aus, dass Tabletten bis 2030 etwa ein Fünftel des Marktes ausmachen könnten, da sie beispielsweise auf Reisen praktischer sind und nicht gekühlt werden müssen.

Der Konkurrenzkampf dürfte jedoch hart bleiben. Eli Lilly könnte bereits Ende März die Zulassung für eine eigene Pille erhalten. Zudem hat die Einnahme des Novo-Präparats einen Nachteil: Es muss morgens auf nüchternen Magen eingenommen werden, 30 Minuten vor dem ⁠Essen oder Trinken. Novo Nordisk teilte mit, man habe aus den früheren Lieferengpässen gelernt und bereits seit einiger Zeit ausreichende Vorräte für die Markteinführung aufgebaut.