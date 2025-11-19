News Logo
Naturjoghurts schnitten in Tests überwiegend erfreulich ab

Gesundheit
32 von 38 Produkten schnitten "sehr gut" oder "gut" ab
Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat Naturjoghurts getestet und erfreuliche Nachrichten: 32 von 38 Produkten wurden mit "sehr gut" oder "gut" bewertet. Nur ein Erzeugnis erhielt die Einstufung "weniger zufriedenstellend", fünf weitere waren "durchschnittlich", hieß es am Mittwoch. Die Herkunft der Milch war mit einer Ausnahme anhand des Etiketts nachvollziehbar oder wurde auf Anfrage mitgeteilt. Bei 31 der Joghurts stammte sie vollständig aus Österreich.

Geprüft wurde, ob joghurttypische Keime sowie mögliche Verderbniskeime enthalten sind. Zudem wurden die Produkte in einer Blindverkostung beurteilt und die Herkunft der Milch erhoben. Getestet wurden Naturjoghurts unterschiedlicher Fettstufen, auch laktosefreie Varianten sowie griechische Joghurts bzw. Joghurts griechischer Art.

Laut österreichischem Lebensmittelbuch müssen fermentierte Milchprodukte wie Naturjoghurt einen Mindestgehalt an Lebendkeimen aufweisen, auch am Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums. "Hier gab es keine Kritikpunkte", sagte VKI-Ernährungswissenschafterin Teresa Bauer. Auch bei der Prüfung auf Verderbniskeime wie Hefen oder Schimmel sowie coliforme Keime waren alle Erzeugnisse einwandfrei.

Bei der Beurteilung nach Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack gab es einige Abwertungen. Bei einem Produkt wurde beispielsweise am Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums eine deutliche Geruchsabweichung festgestellt, dafür gab es die "weniger zufriedenstellende" Bewertung.

"Hinsichtlich der Nährwerte sind fettreduzierte Joghurts empfehlenswerter", ergänzte Bauer. Der Nutri-Score lag bei den fettreduzierten Joghurts (bis zu ein Prozent) bei A, bei normalfetten Joghurts (rund 3,6 Prozent) bei B und bei griechischen Joghurts (rund zehn Prozent Fett) bei C.

