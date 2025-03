Natalie Lang: Die Geheimnisse der Yogalehre aus Kalifornien

In der neuesten Episode von OÖ ungefiltert nimmt Sie Yoga-Lehrerin und Studio-Inhaberin Natalie Lang mit auf ihre inspirierende Reise – von der abenteuerlustigen Weltreisenden zur erfolgreichen Unternehmerin in Oberösterreich. Erfahren Sie, wie sie ihre Leidenschaft für Yoga in Australien entdeckte, trotz Rückschlägen an ihrer Vision festhielt und schließlich ihr eigenes Studio, das Movement Loft Linz, gründete.

Frau Lang spricht offen über die Vielfalt der Yoga-Stile, die sie in ihrem Studio anbietet, und erklärt, warum Yoga weit mehr ist als reine Körperübung – nämlich eine ganzheitliche Lebensphilosophie. Sie teilt ihre persönlichen Erfahrungen und gibt Ihnen wertvolle Tipps, wie Sie den für sich passenden Yoga-Stil finden können.

Darüber hinaus gewährt sie Einblicke, wie sie mit Ängsten und Herausforderungen umgegangen ist und wie es ihr gelingt, ihre Teilnehmenden nachhaltig zu motivieren und zu inspirieren.

Besonders am Herzen liegt ihr, dass das Movement Loft Linz mehr ist als nur ein Ort für Yoga: Es soll ein Raum der Begegnung, der Gemeinschaft und des Austauschs sein. Frau Lang spricht über ihre Visionen für die Zukunft und darüber, wie Yoga und Achtsamkeit einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben können.

Lassen Sie sich von der Geschichte dieser engagierten Yoga-Lehrerin berühren – und von ihrer Energie, ihrer Überzeugungskraft und ihrem Wunsch, etwas Sinnvolles zu bewegen, anstecken.