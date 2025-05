Machen Kohlenhydrate dick? Gesundheitsmythen im Faktencheck

Kohlenhydrate machen dick

Mythos: Wer abnehmen will, muss Brot, Pasta & Co. meiden

Fakt: Ganz so einfach ist das nicht. Wer abnehmen will, muss darauf achten, weniger Energie aufzunehmen, als er verbraucht. Das heißt, die Kalorienbilanz muss stimmen. Komplexe Kohlenhydrate, also Vollkornprodukte oder Kartoffeln, liefern Energie und sättigen gut. Sinnvoll in die Ernährung integriert, können sie eine Wunderwaffe gegen Heißhunger sein.

Frisch ist gesünder als tiefgekühlt

Mythos: Tiefkühlgemüse und -obst enthält kaum Vitamine.

Fakt: In Wahrheit ist oft das Gegenteil der Fall: Weil das Obst oder Gemüse oft direkt nach der Ernte schockgefrostet wird, sind Tiefkühlprodukte sogar nährstoffreicher, vor allem außerhalb der Saison. Setzen Sie im Winter zum Beispiel lieber auf tiefgekühltes Gemüse aus Österreich statt auf frisches Gemüse aus dem Ausland. Sie tun so der Umwelt und sich selbst Gutes.

Eier sind schlecht für den Cholesterinspiegel

Mythos: Mehr als zwei Eier pro Woche sind ungesund.

Fakt: Mittlerweile gibt es eine sehr gute Studienlage rund um das Thema Eier. So weiß man heute, dass ein bis zwei Eier pro Tag völlig unbedenklich sind. Viel mehr Auswirkungen auf den Cholesterinspiegel haben die gesättigten Fette und Transfette, die in stark verarbeiteten Lebensmitteln zu finden sind. Lieber Margarine, Frittiertes, Fast Food, Wurst und Chips meiden als das Frühstücksei zu opfern.

Man muss täglich 2 bis 3 Liter Wasser trinken

Mythos: Die berühmten acht Gläser Wasser sind das Um und Auf für die Gesundheit.

Fakt: An sich ist Durst ein guter Indikator für die Flüssigkeitsmenge, die wir brauchen. Allerdings verwechseln wir den oft mit Hunger. Viele Menschen vergessen auch einfach darauf, regelmäßig zu trinken. Während zwei Liter schon ein guter Ausgangswert ist, sollte man dennoch individuelle Faktoren miteinberechnen. Wer sich viel bewegt, in einer heißen Klimazone unterwegs ist, viel schwitzt oder sehr trockener Luft ausgesetzt ist (zB. im Flugzeug!), sollte mehr trinken.