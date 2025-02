Mikroplastik: Wie Antioxidantien vor unsichtbarer Gefahr schützen können

Mikroplastik ist überall: in der Luft, im Wasser, in Lebensmitteln – und auch in unserem Körper. Studien zeigen, dass winzige Plastikpartikel hormonelle Prozesse stören und die Fruchtbarkeit beeinträchtigen können. Doch es gibt Hoffnung: Neue Forschungsergebnisse legen nahe, dass Antioxidantien, insbesondere Anthocyane, einen Schutzmechanismus gegen diese unsichtbare Gefahr bieten könnten.