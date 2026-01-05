News Logo
Mandarinen-Ingwer-Shot: So bekommt er richtig Feuer

Der zweimal gepresste Ingwer macht den Shot besonders scharf
Ingwershots sind seit Jahren in aller Munde - und auch unsere Familie haben sie vergangenes Jahr gut über den Winter gebracht. Mit gut meine ich, dass wir von Erkältungskrankheiten weitestgehend verschont geblieben sind. Ich gebe hier natürlich keine Garantie, aber einen Versuch ist es allemal wert. Und schmecken sie obendrein.

Für solche Shots, oft auch Immunbooster-Shots genannt, gibt es inzwischen diverse Rezepte - ich verrate hier meins. Man kann die Mixtur ruhig in einer größeren Menge vorbereiten und in einer sterilen Glasflasche einige Tage im Kühlschrank aufbewahren. Der Hauptakteur ist dabei natürlich der Ingwer. Er gilt als entzündungshemmend, kann die Durchblutung fördern und das Immunsystem unterstützen. Ein richtiger Allrounder.

Doch Vorsicht, dieser Shot ist ziemlich scharf, also nichts für empfindliche Gaumen.

Zutaten für 750 ml

Zubereitung

Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/

