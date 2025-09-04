Kreuzkümmel gegen Kümmel austauschen: Geht das?

Dennoch sollte man lieber nicht in Rezepten das eine Gewürze gegen das andere austauschen. "Das verändert den Charakter des Gerichtes deutlich", sagt die Verbraucherschützerin Andrea Danitschek.

Obwohl sie verwandt sind, bringen Kümmel und Kreuzkümmel ganz unterschiedliche Aromen ins Spiel - oder besser gesagt in Topf oder Pfanne. Wer bei Kümmel die Nase rümpft, kann gleichzeitig Kreuzkümmel lieben.

Kümmel schmeckt würzig und hat eine süßliche Note von Anis. Typischerweise kommt es bei Hausmannskost-Gerichten wie Sauerkraut oder Gulasch zum Einsatz, verleiht aber auch Broten Würze.

Kreuzkümmel - auch Cumin genannt -, hat hingegen einen frischeren und schärferen Geschmack. Gewürzt wird damit vor allem in der arabischen, indischen und mexikanischen Küche. Es ist zudem wichtiger Bestandteil von Gewürzmischungen wie Ras el-Hanout und Garam Masala.

Und dann gibt es auch noch Schwarzkümmel: Das sind die kleinen, schwarzen Samen, die etwa auf Fladenbroten zu finden sind. Von ihrer leichten Kreuzkümmel-Note sollte man sich nicht täuschen lassen: Schwarzkümmel ist weder mit Kreuzkümmel noch mit Kümmel verwandt.