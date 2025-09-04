News Logo
ABO

Kreuzkümmel gegen Kümmel austauschen: Geht das?

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Kümmel und Kreuzkümmel unterscheiden sich deutlich im Geschmack
©APA, dpa, gms, Christin Klose
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Kümmel und Kreuzkümmel sehen mit ihren kleinen, länglichen Samen sehr ähnlich aus - und beide sollen Speisen besser verdaulich machen.

von

Dennoch sollte man lieber nicht in Rezepten das eine Gewürze gegen das andere austauschen. "Das verändert den Charakter des Gerichtes deutlich", sagt die Verbraucherschützerin Andrea Danitschek.

Obwohl sie verwandt sind, bringen Kümmel und Kreuzkümmel ganz unterschiedliche Aromen ins Spiel - oder besser gesagt in Topf oder Pfanne. Wer bei Kümmel die Nase rümpft, kann gleichzeitig Kreuzkümmel lieben.

Kümmel schmeckt würzig und hat eine süßliche Note von Anis. Typischerweise kommt es bei Hausmannskost-Gerichten wie Sauerkraut oder Gulasch zum Einsatz, verleiht aber auch Broten Würze.

Kreuzkümmel - auch Cumin genannt -, hat hingegen einen frischeren und schärferen Geschmack. Gewürzt wird damit vor allem in der arabischen, indischen und mexikanischen Küche. Es ist zudem wichtiger Bestandteil von Gewürzmischungen wie Ras el-Hanout und Garam Masala.

Und dann gibt es auch noch Schwarzkümmel: Das sind die kleinen, schwarzen Samen, die etwa auf Fladenbroten zu finden sind. Von ihrer leichten Kreuzkümmel-Note sollte man sich nicht täuschen lassen: Schwarzkümmel ist weder mit Kreuzkümmel noch mit Kümmel verwandt.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

Das Bild darf nicht in einem das Model/die Models diffamierenden Zusammenhang verwendet werden. || Modellfreigabe vorhanden

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Eine Kombination aus Faktoren ist oft Ursache für Borderline-Störung
Gesundheit
Orkan aus Gefühlen: Borderline-Betroffene besser verstehen
Immer mehr Impfungen mit Herz-Zusatzeffekt
Gesundheit
Auch RSV-Impfung schützt vor Herzproblemen
Immer mehr Impfungen mit Herz-Zusatzeffekt
Technik
Auch RSV-Impfung schützt vor Herzproblemen
Büste von Alfred Nobel in Stockholm
Technik
Dutzende Patente von Alfred Nobel in Schweden entdeckt
Herzschrittmacher können wiederverwendet werden
Gesundheit
Herzschrittmacher sind ohne Gefahr wiederverwendbar
Herzschrittmacher "überleben" oft ihre Träger
Technik
Herzschrittmacher: Ohne Gefahr wiederverwendbar
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER