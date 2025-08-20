Knuspriger Feta auf Brot

Heute machen wir uns ein Angeber-Brot. Es ist bestens geeignet, wenn Sie mal "hohen Besuch" zum Frühstück erwarten. Ihre beste Freundin etwa oder vielleicht die Schwiegereltern. Egal, wen Sie damit beeindrucken wollen, dieses Rezept macht was her.
von
Das Ganze hat noch einen weiteren Vorteil, die Heißluftfritteuse kommt mal wieder zum Einsatz! Und ich muss wirklich sagen, dass es mein Lieblingsrezept aus der Heißluftfritteuse ist. Der Feta wird mit Cornflakes paniert und ist so gut knusprig, auch ohne Öl.
WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Doreen Hassek/Doreen Hassek