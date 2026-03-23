Handbrot wie vom Festival – jetzt einfach selbst backen

Diese Gefühl kann man ganz einfach nach Hause holen: Wir verbessern unsere Brotskills und bereiten diese Köstlichkeit einfach selbst zu - das ist ganz nebenbei auch noch wesentlich kostengünstiger. Noch ein Bonus: Man kann die Stücke auch größer schneiden oder einfach zwei essen. Besonders gut ist das Handbrot in Kombi mit Kräuter-Knoblauch-Dip und Rucola Salat.

Für den Teig:

ACHTUNG: Teig muss über Nacht im Kühlschrank gehen

- 500 g Weizenmehl 550

- 15 g Salz

- 5 g frische Hefe oder 3 g Trockenhefe

- 310 ml kaltes Wasser

- 15 g Olivenöl

Für die Füllung:

- 200 g Creme fraiche

- 250 g geriebener Käse (z.B. Gouda)

- 125 g Schinkenwürfel

- 5 Stangen Frühlingszwiebeln

Für den Dip:

- 100 g griechisches Joghurt 2%Fett

- 100 g Crème fraîche

- 1-2 Knoblauchzehen

- Dill

- Petersilie

- 1 Bio-Zitrone

- Salz, Pfeffer

Außerdem:

- Mehl zum Bearbeiten

- Nudelholz

- verschließbare Plastikbox

- Blech mit Backpapier

1. Die Hefe im Wasser auflösen. Alle Zutaten für den Teig in eine Rührschüssel geben und 10 Minuten per Hand oder Rührmaschine verkneten.

2. Eine Kugel formen und auf der Arbeitsplatte auf Spannung schleifen, also rundwirken - das geschieht, in dem der Teigling mit leichtem Druck mehrmals über eine leicht bemehlte Arbeitsfläche gezogen wird.

3. Teig in eine leicht geölte luftdicht verschließbare Plastikbox legen und 16-18 Stunden im Kühlschrank gehen lassen.

4. Den Teig nach der Gehzeit auf der leicht bemehlten Arbeitsplatte rechteckig ausrollen und auf das vorbereitete Backblech legen.

5. Die Frühlingszwiebeln in dünne Scheiben schneiden.

6. Crème fraîche, geriebenen Käse, Speck und Frühlingszwiebelringe auf dem Teig verteilen.

7. Rand mit etwas Wasser befeuchten, Teig zusammenklappen und gut verschließen.

8. Den Teig mit einem scharfen Messer in 6 Teile teilen, aber nicht durchschneiden und in der Mitte einschneiden.

9. Mit einem sauberen Küchenhandtuch abdecken und 45 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen.

10. Den Backofen auf 230 Grad Ober-Unterhitze vorheizen.

11. Eine ofenfeste Schüssel oder ein Blech in den Ofen schieben und mit aufheizen lassen.

12. Wenn der Ofen vorgeheizt ist, das Backblech mit dem Teig einschieben und Wasser auf die andere aufgeheizte Form kippen, sodass Dampf entsteht.

13. Ca. 20-25 Minuten goldbraun backen.

14. Für den Dip Joghurt und Crème fraîche verrühren, Knoblauch pressen und dazugeben.

15. Dill und Petersilie hacken und von der Zitrone die Schale abreiben und alles dazugeben, mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.

16. Dip zum Handbrot servieren.

Mehr Rezepte unter https://www.biskuitwerkstatt.de/