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Griechischer Salat mit geröstetem Halloumi und Knusper-Pita

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Der Salat bringt das Gefühl einer griechischen Taverne auf den Tisch
©APA, dpa, GMS, loeffelgenuss.de, Julia uehren
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Diese farbenfrohe Kreation vereint das Beste der östlichen Mittelmeerküche zu einem harmonischen Geschmackserlebnis: Die ersten sonnengereiften Tomaten und knackige Gurken treffen auf die cremige Textur von Kichererbsen und weißen Bohnen. Dieses spannende Zusammenspiel der Konsistenzen wiederholt sich im Kontrast zwischen weichem Halloumi und knusprigem Pita-Brot.

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Zutaten für 10 Portionen

- 225 g Halloumi

- 6 EL Olivenöl

- 2 Pita (ca. 210 g)

- 1 Zehe Knoblauch (klein)

- 1/2 Zitrone

- 3 EL Rotweinessig

- Salz

- Pfeffer

- 1 Msp. Oregano (getrocknet)

- 1/2 TL Zucker

-1 Gurke

- 4 Tomaten

- 1 Zwiebel (rot)

- 15 g Petersilie (glatt)

- 265 g Kichererbsen (Abtropfgewicht)

- 265 g Dicke Bohnen (Abtropfgewicht)

- 125 g Kalamata Oliven (ohne Stein)

Zubereitung:

1. Halloumi in kleine Würfel schneiden (ca. 1,5 cm) und in einer beschichteten Pfanne mit 1 EL Olivenöl bei mittlerer Temperatur anbraten, bis der Käse knusprig-braun ist. Käse beiseitestellen.

2. Pita ebenfalls in Würfel der gleichen Größe schneiden und in derselben Pfanne ohne Fett bei kleiner Hitze so lange rösten, bis das Brot hart ist. Gelegentlich wenden.

3. Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchpresse in eine kleine Schüssel drücken. Zitrone auspressen und zusammen mit dem Rotweinessig zum Knoblauch geben. Kräftig mit Salz und Pfeffer, etwas Oregano und Zucker würzen. Mit dem restlichen Olivenöl (5 EL) verquirlen.

4. Gurke und Tomaten waschen. Strunk wegschneiden. Tomaten und Gurken (längs) vierteln. Kerne und den wässrigen Teil wegschneiden (und anderweitig verwenden). Das Gemüse dann würfeln. Zwiebel schälen, halbieren und in feine Ringe schneiden. Petersilie waschen, trocken schütteln und die Blätter grob hacken.

5. Über einem Sieb in der Spüle die Kichererbsen und die Bohnen mit kaltem Wasser abspülen und gut abtropfen lassen.

6. In einer großen Schüssel Oliven (ggf. halbieren), Tomaten, Gurke, Zwiebeln, Petersilie, Kichererbsen, Bohnen und das Dressing vermengen und ca. 10 Minuten ziehen lassen. Kurz vor dem Servieren Halloumi und Pita unterheben.

Tipp: Steht der Salat längere Zeit auf einem Buffet, Halloumi und Pita separat servieren, da beide sonst zu schnell matschig werden.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/

KÖLN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/loeffelgenuss.de/Julia Uehren

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