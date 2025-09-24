News Logo
Geschmorte Melanzani mit Linsensalat

Die Melanzani im Backofen ca. 30 - 40 Minuten backen
©APA, dpa-tmn, Julia Uehren
Es gibt Gerichte, die alles vereinen, was einen perfekten Wohlgeschmack zaubert und so Essen erst spannend macht: Süße, Säure, Bitterkeit und Umami - dazu ein Spiel mit verschiedenen Texturen und Temperaturen, von cremig bis knackig, von heiß bis erfrischend kühl.

Ein Beispiel für so ein Gericht sind diese geschmorten Melanzani. Sie garen so lange im Ofen, bis ihr Fruchtfleisch fast zergeht. Die hohe Hitze dabei kann die Melanzani dabei gut vertragen und erhält so ganz köstliche Röstaromen. Der Geschmack wird durch ein wenig Olivenöl und Sojasoße noch mal verstärkt.

Der Linsensalat ist für sich genommen schon ein Highlight: kräftig-nussige Belugalinsen treffen auf würzige Lauchzwiebeln, Sellerie und frische Kräuter. Ein Zitronendressing mit einem Hauch orientalischer Gewürze rundet das Ganze ab.

Schließlich bringt cremiger Joghurt Harmonie in die Aromenvielfalt, während knackige Granatapfelkerne immer wieder kleine, erfrischende Akzente setzen – ein überraschender Kontrast, der den Genuss perfekt macht. Und so geht's:

Backofen auf 200 Grad Umluft vorheizen.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Julia Uehren/Julia Uehren

