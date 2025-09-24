News Logo
ABO

Viele Sonnenziele sind im Herbst günstiger, aber nicht alle

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Fast 38 Prozent teurer sind im Herbstzeitraum Reisen nach Dubai
©APA, dpa-tmn, Marcus Brandt
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Ob die Türkische Riviera oder Ägäis, die griechischen Inseln Kreta, Rhodos und Kos oder Urlaubsregionen in Spanien: Reisen in viele Sonnenziele im Süden sind im Herbst deutlich günstiger als im Sommer. Manche sind allerdings auch teurer, darunter die Kanarischen Inseln und Dubai.

von

Konkret kostete zum Beispiel eine einwöchige Pauschalreise an die Türkische Ägäis für zwei Personen in dem Zeitraum zwischen Ende Juni und Mitte September im Schnitt 2.480 Euro, von Mitte September bis Ende Oktober waren es 1.710 Euro – macht fast ein Drittel (31 Prozent) weniger. Bei um die 20 Prozent weniger lagen die Preise unter anderem auf Rhodos, Ibiza und an der Türkischen Rivieraküste, also rund um Antalya.

Fast 38 Prozent teurer indes sind im Herbstzeitraum Reisen nach Dubai. Sie kosten durchschnittlich 2.759 Euro statt 2.005 Euro. Unter den Kanarischen Inseln ist in diesem Vergleich besonders Fuerteventura im Herbst deutlich teurer als im Sommer – 2.225 Euro statt 1.790 Euro kostet die Musterreise, also ein Viertel (24 Prozent) mehr. Auch Gran Canaria (11 Prozent), Teneriffa (8 Prozent) und Lanzarote (5 Prozent) sind im Schnitt teurer.

Generell beobachtet man eine zunehmende Nachfrage für Reisen im Herbst. Als Gründe sieht es neben einem im Vergleich zum Sommer niedrigeren Andrang unter anderem noch das mildere Klima, etwa am Mittelmeer und auf den Kanaren, das Urlauber später im Jahr reisen lässt: Extreme Hitze gibt es nicht mehr, doch es ist oft noch warm genug für den Strand.

Für die Analyse wurden mehrere Millionen Angebote von mehr als 65 Veranstaltern ausgewertet.

DUBAI - VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE VAE: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Marcus Brandt/Marcus Brandt

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Harald Glööckler will Gleichberechtigung bei der Wahl zur Weinkönigin
Schlagzeilen
Glööckler fordert Gleichberechtigung für Deutsche Weinkönige
Auf dem Portal "europa.eu" findet man alle Rechte im Überblick
Reisen & Freizeit
Drohnen und Cyberangriff: Welche Rechte haben Passagiere?
Sie sind bereits Eltern von zwei Söhnen
News
Asap Rocky und Rihanna wünschen sich ein Mädchen
Es gibt keine offizielle Autismus-Warnung zu dem Medikament
Politik
WHO widerspricht Trump zu Warnung vor Paracetamol
Mehr Frauen als Männer: "Class of 2025"
Technik
NASA stellt neue Astronauten-Klasse vor
Ein trockenen Flussbett am Ufer des Ganges (Archivbild)
Technik
Ganges zeigt laut Studie beispiellosen Trend zur Trockenheit
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER