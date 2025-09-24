News Logo
Asap Rocky und Rihanna wünschen sich ein Mädchen

Sie sind bereits Eltern von zwei Söhnen
Sie sind bereits Eltern von zwei Söhnen - beim dritten Kind haben Sängerin Rihanna (37) und Rapper Asap Rocky (36) einen eindeutigen Wunsch. "Ich hoffe, es wird ein Mädchen. Wirklich. Wir beten für ein Mädchen", sagte Asap Rocky der Modezeitschrift "Elle" im Interview. Er habe auch das Gefühl, dass es ein Mädchen werde, sagte der Rapper weiter. Diese Schwangerschaft sei anders als die beiden davor. "Ich hoffe, es wird ein kleines Mädchen, Mann. Ich brauche das!"

Auf die Frage, ob er sich darauf freue, Ehemann zu werden, fragte er zurück: "Woher weißt du, dass ich nicht schon Ehemann bin?" Und: "Ich werde es euch auch weiterhin nicht sagen."

Asap Rocky und Rihanna sind seit mehreren Jahren ein Paar - 2021 sprach der Rapper erstmals öffentlich über seine Beziehung mit der Sängerin. "Wenn man es weiß, dann weiß man es einfach. Sie ist die Richtige", sagte er damals der Zeitschrift "GQ". Ihr erster gemeinsamer Sohn RZA kam 2022 zur Welt, dessen Brüderchen Riot folgte 2023.

Bei der Met Gala im Mai hatten Schwangerschaftsgerüchte um Rihanna für Furore gesorgt. Reporter meinten, einen sichtbaren Babybauch zu erkennen und riefen ihr Schwangerschaftsglückwünsche zu, für die sich Rihanna bedankte. Und wie weit sind die beiden mit der Namenswahl? Im Interview mit der "GQ" sagte der Rapper diese Woche, dass er sein drittes Kind Denzel nennen wolle. Allerdings lachte er dabei: "Denzel, egal, was kommt. Das erste weibliche Wesen mit dem Vornamen Denzel."

