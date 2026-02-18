Fett aus der Suppe entfernen: Klappt's mit Eiswürfeln?

Tiktok, Instagram und Co sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Das überschüssige Fett von Suppen oder Brühen kann man demnach etwa leicht mit einer Suppenkelle entfernen, in der Eiswürfel liegen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Eiswürfel-Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Das Gericht nach dem Kochen kurz abkühlen lassen. Eiswürfel in eine Suppenkelle aus Edelstahl legen und diesen nun an der Oberfläche der Brühe entlangführen. Das Fett soll sich jetzt an der Kelle sammeln und verfestigen. Entfernt man die Kelle dann vorsichtig aus dem Gericht, kann man - so die Theorie - das Fett leicht auffangen.

Fazit: Der Hack ist leider ein Flop. Das Eis schmilzt und es sammelt sich kaum Fett an der Unterseite der Kelle. Kälte kann aber dennoch hilfreich sein. Eine gute Alternative ist nämlich, den Topf einfach gründlich abkühlen zu lassen und die Fettschicht, die auf der Oberfläche entsteht, später mit einem Löffel abzunehmen.