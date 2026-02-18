ABO

Asbest in Spiel- und Bastelsand? - Was Eltern wissen sollten

++ ARCHIVBILD ++ Sandspiel-Produkte für den Innenbereich derzeit eher nicht verwenden
©APA, dpa, gms, Daniel Karmann
Er sieht toll aus, wird als "Rainbow Sand", also Regenbogensand, verkauft – aber auch als "Magic Sand", "Glow Art Sand" oder mit "Montessori-Sandtischen" ausgeliefert. Eltern sollten gefärbten Sand aus China aber sicherheitshalber nicht mehr zum Spielen oder Basteln mit ihren Kindern oder zum Dekorieren der Wohnung verwenden, raten Verbraucherschützer.

Grund dafür: in Australien und Neuseeland, aber auch in den Niederlanden und Belgien wurden in zahlreichen gefärbten Sandspielprodukten Asbestfasern nachgewiesen. Werden sie eingeatmet, können sie Krebs erzeugen. Normaler Spielsand für Sandkästen im Freien ist nicht betroffen.

Bei den Funden scheint es sich den Verbraucherschützern zufolge um Produkte aus China zu handeln. Sie vermuten: Die Ursache für die Belastung mit Asbest liege wahrscheinlich darin, dass der gefärbte Sand aus Gruben stammt, in denen Asbest natürlich vorkommen kann. Es sei nicht vorhersagbar, welche Produkte vielleicht betroffen sind und welche nicht, da die Asbestbelastung sich von Charge zu Charge unterscheiden könne.

Die Verbraucherschützer raten vorsorglich davon ab, solche Sandspielprodukte für den Innenbereich zu verwenden, bis sicher geklärt ist, ob diese Asbest enthalten oder nicht.

Die Verbraucherschützer empfehlen, mit bereits gekauftem Spielsand folgendermaßen vorzugehen:

NÜRNBERG - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 26.1.2016) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Daniel Karmann/Daniel Karmann

