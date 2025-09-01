News Logo
Essen bei mindestens 60 Grad warm halten

Gesundheit
Warmhalten bei mindestens 60 Grad hilft Keime zu vermeiden
Das Essen ist fertig - die Familie aber noch nicht am Tisch: Wer die Speisen einwandfrei warm halten möchte, sollte die Temperatur beachten.

In Lebensmitteln können Bakteriensporen vorkommen, die auch beim Kochen, Braten oder Backen nicht völlig abgetötet werden. Man sollte Speisen deshalb bis zum Essen bis auf mindestens 60 Grad Celsius warm halten, empfehlen Gesundheitsexperten.

Bei dieser Temperatur lässt sich davon ausgehen, dass bestimmte sporenbildende Bakterien sich nicht mehr vermehren können. Einige dieser Bakterien sind in der Lage, gesundheitsschädliche Stoffwechselprodukte (Toxine) zu bilden. Mit Toxinen belastete Speisen können zu Durchfall oder Erbrechen führen.

Früher wurde zum Heißhalten von Speisen eine Temperatur von mindestens 65 Grad Celsius empfohlen. Diese Empfehlung wurde vor einigen Jahren auf Grundlage von Studien und mathematischen Simulationen angepasst.

