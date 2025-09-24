News Logo
ABO

Erwachsene erreichen motorische Höchstform mit 20-35 Jahren

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Frauen schneiden tendenziell besser in Feinmotorik und Balance ab
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Erwachsene erreichen ihre motorische Höchstform mit 20 bis 35 Jahren. Danach baut der Körper langsam ab. Das zeigt eine neue Zürcher Langzeitstudie, die seit den 1980er-Jahren mehr als 1.600 Personen untersucht hat.

von

Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Untersuchungen der Universität Zürich und des Universitäts-Kinderspitals Zürich wurden Normkurven erstellt, mit denen sich motorische Leistungen altersgerecht vergleichen lassen. Sie sollen Ärztinnen und Therapeuten helfen, einen frühzeitigen Leistungsabbau zu erkennen und gezielt zu behandeln, teilte die Universität Zürich am Mittwoch mit.

Die Studie basiert auf dem "Zurich Neuromotor Assessment", einem standardisierten Test, der Fein- und Grobmotorik, Gleichgewicht, Bewegungsqualität sowie schnelle Hand- und Fußbewegungen misst.

Die Ergebnisse zeigen: Während Kraft, Gleichgewicht und Grobmotorik im Alter deutlich nachlassen, bleibt die Feinmotorik bis ins hohe Alter stabil.

Die motorischen Fähigkeiten entwickeln sich am schnellsten bei Kindern bis etwa zum zehnten Geburtstag. Bestleistungen bezüglich Kraft, Gleichgewicht und Koordination werden zwischen 20 und 35 erreicht.

Männer erreichen ihre Bestleistung dabei im Durchschnitt ein Jahr später als Frauen. Frauen schneiden tendenziell besser in Feinmotorik und Balance ab, Männer in Grobmotorik und Kraft.

Veröffentlicht wurden die Ergebnisse der Forschungsgruppe um Oskar Jenni im Fachjournal "Frontiers in Aging Neuroscience".

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Es geht darum nicht selbst krank zu werden
Gesundheit
Eingeklemmt zwischen Sorge-Erwartungen
Die Melanzani im Backofen ca. 30 - 40 Minuten backen
Gesundheit
Geschmorte Melanzani mit Linsensalat
Fast 38 Prozent teurer sind im Herbstzeitraum Reisen nach Dubai
Reisen & Freizeit
Viele Sonnenziele sind im Herbst günstiger, aber nicht alle
++ ARCHIVBILD ++ Harald Glööckler will Gleichberechtigung bei der Wahl zur Weinkönigin
Schlagzeilen
Glööckler fordert Gleichberechtigung für Deutsche Weinkönige
Auf dem Portal "europa.eu" findet man alle Rechte im Überblick
Reisen & Freizeit
Drohnen und Cyberangriff: Welche Rechte haben Passagiere?
Sie sind bereits Eltern von zwei Söhnen
News
Asap Rocky und Rihanna wünschen sich ein Mädchen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER