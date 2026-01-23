ABO

Eltern denken oft das ihre Worte nicht hängen bleiben

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die Meinung der Eltern ist den Kindern nicht egal, auch wenn es so wirkt
©APA, Mascha Brichta, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Wenn Kinder anfangen, die Eltern zu ignorieren, lässt das die Eltern schnell an sich selbst zweifeln. Oft kommen dann Gedanken wie "Hat das, was ich sage, überhaupt noch Bedeutung?" zum Vorschein. Die Psychologin Elisabeth Raffauf kennt diese Unsicherheit aus ihrer täglichen Arbeit. Für sie ist es wichtig, das Selbstvertrauen der Eltern zu stärken, denn viele seien verunsichert, wenn ihr Kind nicht auf das reagiert, was sie sagen.

von

"Ich versuche Eltern immer zu ermutigen: 'Seien Sie sicher, Ihre Meinung ist den Kindern nicht egal, auch wenn sie es gerade nicht zeigen'", versichert Raffauf. Denn Eltern seien Orientierung und Leuchtturm – "und sei es, damit die Kinder sagen können: 'So wie mein Papa will ich es mal auf keinen Fall machen!'", sagt die Psychologin.

Das bedeutet aber auch, es einen Tag lang auszuhalten, "die doofste Mutter der Welt" zu sein. "Vertreten Sie Ihren Standpunkt, den Sie sich zum Wohl Ihres Kindes gut überlegt haben, und seien Sie sicher: er wirkt", so Raffauf.

ILLUSTRATION - Das Kind ist bockig und Ihre Meinung scheint unwichtig? Als Eltern muss man solche Laune auch mal aushalten. (zu dpa: «Wenn Eltern denken: Was ich sage, geht Kind am A... vorbei») Foto: Mascha Brichta/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Die richtige Spannung beim Adapter zu finden ist wichtig
Reisen & Freizeit
Das Problem von dem nicht passendem Stecker im Urlaub
UNEP: Geldflüsse zeigen Ausmaß der Herausforderung
Politik
UNO-Investitionsbilanz: 30 zu 1 gegen die Natur
Fähigkeit zur Bildung neuer Verbindungen wird deutlich verbessert
Technik
Bereits ein Mittagsschlaf macht das Gehirn lernfähig
Technik
Nebenwirkung von Chemotherapien schützt vor Metastasen
Ein kurzes Nickerchen reicht oft schon aus
Gesundheit
Bereits ein Mittagsschlaf macht das Gehirn lernfähig
Regelmäßiger Nachwuchs in den Zoos für Artenschutz wichtig
Technik
Alternde Zootiere gefährden langfristige Ziele im Artenschutz
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER