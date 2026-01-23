Eltern denken oft das ihre Worte nicht hängen bleiben

"Ich versuche Eltern immer zu ermutigen: 'Seien Sie sicher, Ihre Meinung ist den Kindern nicht egal, auch wenn sie es gerade nicht zeigen'", versichert Raffauf. Denn Eltern seien Orientierung und Leuchtturm – "und sei es, damit die Kinder sagen können: 'So wie mein Papa will ich es mal auf keinen Fall machen!'", sagt die Psychologin.

Das bedeutet aber auch, es einen Tag lang auszuhalten, "die doofste Mutter der Welt" zu sein. "Vertreten Sie Ihren Standpunkt, den Sie sich zum Wohl Ihres Kindes gut überlegt haben, und seien Sie sicher: er wirkt", so Raffauf.