Auch zwei Jahre nach der Energiekrise zahlen in Österreich viele Haushalte überhöhte Preise für Energie. Der Regulierungsbehörde E-Control machen vor allem jene Kunden Sorgen, die teilweise vier bis fünf Mal so viel für Strom und Gas zahlen als notwendig. Bei Strom würden die günstigsten Neukundentarife derzeit bei 10 bis 11 Cent netto pro Kilowattstunde beginnen, wie E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch am Donnerstag in einer Pressekonferenz sagte.

von APA