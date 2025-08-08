Die richtige Weintemperatur macht den Unterschied

"Denn Weißweine schmecken zu warm getrunken oft langweilig und breit, während bei zu kühl getrunkenen Rotweinen die Gerbstoffe hart und unharmonisch wirken und bei zu warmen Rotweinen beispielsweise der Alkohol stärker zum Ausdruck kommt", erklärt der Weinexperte Ernst Büscher.

Um die beschriebene Langeweile und fehlende Harmonie zu vermeiden und auf die richtige Temperatur zu kommen, kann ein Weinthermometer Abhilfe schaffen.

Thermometer gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. "Elegant sind solche, die man einfach wie eine Manschette über die Flasche ziehen kann. Sie ermöglichen die Temperaturmessung, ohne die Weinflasche zu öffnen und eignen sich für verschiedene Flaschenformen", sagt Büscher.

Wenn die Weinflasche auf dem Tisch steht, kann man zudem beobachten, wie schnell sie sich erwärmt und sie bei Bedarf wieder in den Kühlschrank stellen. Viele dieser Thermometer geben außerdem Empfehlungen für die optimale Serviertemperatur verschiedener Weinarten an. Die Kosten für so eine Manschette liegen bei circa 10 Euro.