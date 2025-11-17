News Logo
ABO

Den Vitamin-C-Gehalt in Sauerkraut steigern

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Sauerkraut ist eine Vitaminbombe und liefert wertvolle Mineralstoffe
©APA, dpa, gms, Franziska Gabbert
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Der Vitamin-C-Gehalt von Sauerkraut erhöht sich, wenn es schonend erwärmt wird. Es sollte nur leicht bissfest gekocht werden, rät die Lebensmittelexpertin Daniela Krehl. Denn in Weißkraut steckt sehr viel Ascorbigen, eine Vorstufe von Vitamin C, die erst durch Erhitzen zu Vitamin C wird.

von

Zu langes Kochen würde den Vitamin-C-Gehalt dagegen erheblich senken, weil das Vitamin grundsätzlich hitzeempfindlich ist. Eine Portion schonend gegartes Sauerkraut liefert rund ein Viertel der täglich empfohlenen Menge an Vitamin C, dazu auch noch Kalium und Vitamin. Für Magen- und Darmkranke wird Sauerkraut sogar als Heilnahrung eingesetzt. Seine positive Wirkung verdankt das Kraut vor allem der Milchsäure, die die Darmflora harmonisiert.

Sauerkraut ist ein altbewährtes Produkt: Historiker berichten über die erste Herstellung von eingelegtem Kohl vor bereits 2.200 Jahren. Später entwickelte es sich zum wichtigsten Hilfsmittel auf See im Kampf gegen die Vitamin-C-Mangelkrankheit Skorbut.

Die Möglichkeiten der Zubereitung sind vielfältig: Wer einmal Suppe, Salat oder Quiche aus Sauerkraut gekostet hat, wird die klassische Verwendung als Beilage zu Fleisch rasch als eintönig empfinden.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Franziska Gabbert/Franziska Gabbert

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die zarten, grünen Blättchen des Vogerlsalats sind empfindlich
Gesundheit
Vogerlsalat nicht unter fließendem Wasser abspülen
Drittanbieter-Chats sind zunächst nur mit Birdychat und Haiket möglich
Technik
Whatsapp: Chats mit anderen Messengern ab sofort möglich
Mit Cindy Crawford und Rande Gerber bei der Filmpremiere in L.A.
Schlagzeilen
George Clooney: Man lernt nur aus Niederlagen
Politik
UNO-Klimagipfel - Politische Phase der Verhandlungen startet
US-Pop-Ikone Britney Spears
News
Britney Spears. Pyjamaparty mit Kardashian-Schwestern
Auch Alkopops will die EU-Kommission den Kampf ansagen
Politik
EU-Kommission plant Abgabe auf ungesunde Lebensmittel
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER