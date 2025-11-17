Den Vitamin-C-Gehalt in Sauerkraut steigern

Zu langes Kochen würde den Vitamin-C-Gehalt dagegen erheblich senken, weil das Vitamin grundsätzlich hitzeempfindlich ist. Eine Portion schonend gegartes Sauerkraut liefert rund ein Viertel der täglich empfohlenen Menge an Vitamin C, dazu auch noch Kalium und Vitamin. Für Magen- und Darmkranke wird Sauerkraut sogar als Heilnahrung eingesetzt. Seine positive Wirkung verdankt das Kraut vor allem der Milchsäure, die die Darmflora harmonisiert.

Sauerkraut ist ein altbewährtes Produkt: Historiker berichten über die erste Herstellung von eingelegtem Kohl vor bereits 2.200 Jahren. Später entwickelte es sich zum wichtigsten Hilfsmittel auf See im Kampf gegen die Vitamin-C-Mangelkrankheit Skorbut.

Die Möglichkeiten der Zubereitung sind vielfältig: Wer einmal Suppe, Salat oder Quiche aus Sauerkraut gekostet hat, wird die klassische Verwendung als Beilage zu Fleisch rasch als eintönig empfinden.