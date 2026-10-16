Lisa Eder hebt ab mit BIOGENA SPORTS

BIOGENA SPORTS baut sein Engagement im nordischen Spitzensport weiter aus und stellt mit Lisa Eder eine neue Athletin im Team vor. Die österreichische Skispringerin geht künftig mit den Sprungski der Marke an den Start. Die auf zwei Jahre angelegte Zusammenarbeit begleitet die Salzburgerin in einem besonderen Kapitel ihrer Karriere: Nach ihrer Rückkehr in den Spitzensport richtet sie den Blick mit neuer Motivation auf die Wintersaison 2026/27.

Mit Lisa Eder gewinnt BIOGENA SPORTS eine Athletin, die zu den erfolgreichsten österreichischen Skispringerinnen zählt. Sie bringt internationale Erfahrung, sportlichen Ehrgeiz und einen klaren Anspruch an ihre eigene Entwicklung mit. Die Partnerschaft ist Teil des Wintersportengagements von BIOGENA SPORTS, das ab der Saison 2026/27 mit einer eigenen Sprungskimarke im Skispringen und in der Nordischen Kombination vertreten ist.