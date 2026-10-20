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Landeswappen für „Das Weitzer“: Steiermark ehrt Grazer Traditionshotel

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Landeshauptmann Kunasek würdigte die Verdienste der Familie Weitzer, Geschäftsführer Florian Weitzer nahm die Auszeichnung entgegen.

©Land Steiermark/Livia Harzl

Auszeichnung für mehr als 150 Jahre Gastfreundschaft: Landeshauptmann Mario Kunasek überreichte der Hoteliersfamilie Weitzer am 16. Oktober das steirische Landeswappen. Rund 60 Ehrengäste nahmen an der Feierstunde im traditionsreichen Hotel am Grazer Grieskai teil.

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Das Grazer Traditionshotel „Das Weitzer“ darf künftig das steirische Landeswappen führen. Bei einer feierlichen Zeremonie am 16. Oktober 2026 überreichte Landeshauptmann Mario Kunasek die Auszeichnung an die Eigentümerfamilie. Geschäftsführer Florian Weitzer, seine Ehefrau und Prokuristin Astrid Weitzer sowie Seniorchefin Friederike Weitzer nahmen die Ehrung im Beisein von Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer und rund 60 weiteren Gästen entgegen.

In seiner Ansprache würdigte Kunasek die jahrhundertelange Tradition des Hauses sowie die Innovationskraft und das unternehmerische Engagement der Familie Weitzer. „Schon beim Betreten des Hauses wird die tiefe Liebe zur Steiermark spürbar“, betonte der Landeshauptmann. Besonders hob er die Verbindung von regionaler Identität, modernem Design und traditioneller Gastfreundschaft hervor.

Mehr als 150 Jahre Grazer Hotelgeschichte

Das Viersternehotel am Grazer Grieskai blickt auf eine Geschichte bis ins Jahr 1872 zurück und befindet sich seit 1910 im Besitz der Familie Weitzer. Heute wird es in vierter Generation geführt. Zum Unternehmen gehören neben dem Hotel auch das Grand Hotel Wiesler, das Hotel Daniel Graz sowie die Restaurants „Der Steirer“ und „Grazie Roma“.

Im Laufe seiner Geschichte beherbergte das Weitzer zahlreiche prominente Gäste, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger. Dem ehemaligen kalifornischen Gouverneur und steirischen Ehrenringträger ist im Hotel sogar eine eigene Suite gewidmet.

Feierlicher Festakt mit steirischer Volksmusik

Neben der langen Unternehmensgeschichte würdigte Kunasek auch die Rolle des Hotels als Arbeitgeber und dessen Engagement für Nachhaltigkeit. Besonders die Förderung junger Führungskräfte, die Entwicklungsmöglichkeiten für Beschäftigte und die hauseigene Gärtnerei fanden Erwähnung.

Für einen persönlichen Moment sorgte der traditionelle Bieranstich durch den Landeshauptmann. Das erste Glas überreichte Kunasek an Seniorchefin Friederike Weitzer, die an diesem Tag ihren Geburtstag feierte. Musikalisch begleitet wurde die Verleihung von der Knöpferlstreich mit steirischer Volksmusik.

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