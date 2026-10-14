150 Jahre Bertrams: Traditionsunternehmen spendet 150 Öfen an Bedürftige

Zum 150-jährigen Jubiläum setzt Bertrams auf gesellschaftliches Engagement statt auf reine Feierlichkeiten. Der auf Abgas- und Ofenrohre spezialisierte Hersteller will gemeinsam mit der Caritas Menschen unterstützen, die von Energiearmut betroffen sind. Insgesamt 150 Schwedenöfen sollen an bedürftige Haushalte und soziale Einrichtungen in Österreich gehen.

Die Initiative wurde bei einer Pressekonferenz am Unternehmensstandort in Jois präsentiert. Geschäftsführer Martin Wolfram erklärte, das Jubiläum solle nicht nur Anlass für einen Rückblick auf die Unternehmensgeschichte sein, sondern auch konkrete Hilfe ermöglichen.

Caritas übernimmt Auswahl der Empfänger

Die Auswahl der begünstigten Haushalte und Einrichtungen erfolgt in Zusammenarbeit mit den Sozialberatungsstellen der Caritas. Bertrams kümmert sich gemeinsam mit seinen Partnern um die fachgerechte Aufstellung und den Anschluss der Öfen. Anschließend erfolgt die vorgeschriebene Abnahme durch Rauchfangkehrer.

Hintergrund der Initiative ist die zunehmende Energiearmut in Österreich. Laut Caritas Burgenland sind mehr als eine Million Menschen davon betroffen. Viele Haushalte können ihre Wohnräume nicht ausreichend beheizen oder müssen einen unverhältnismäßig hohen Anteil ihres Einkommens für Energie aufwenden.

„In den Caritas Sozialberatungsstellen erleben wir Tag für Tag: Die prekäre Situation von Menschen, die von Energiearmut betroffen sind, ist nicht sichtbar, weil sich diese in den eigenen vier Wänden hinter verschlossenen Türen abspielt“, erklärte Norbert Filipitsch, Direktor der Caritas Burgenland.

Unterstützung aus Politik und Gemeinde

Bei der Präsentation würdigten auch Burgenlands Landesrätin Daniela Winkler und der Joiser Bürgermeister Johann Steurer das Engagement des Unternehmens.

Winkler bezeichnete die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Sozialorganisationen als Beispiel für unkomplizierte Hilfe. Steurer hob die Bedeutung von Bertrams als traditionsreichem Betrieb und Arbeitgeber in der Gemeinde hervor.

Von Wien ins Burgenland: 150 Jahre Industriegeschichte

Die Wurzeln von Bertrams reichen bis ins Jahr 1872 zurück. Das Unternehmen entwickelte sich zu einem spezialisierten Hersteller von Abgas- und Ofenrohren. Das nun gefeierte Jubiläum bezieht sich auf den Produktionsstart in Wien im Jahr 1876.

Heute wird das Familienunternehmen von Hermine Rosen und Martin Wolfram geführt. Am Standort Jois setzt Bertrams weiterhin auf österreichische Fertigung und die Weiterentwicklung seiner Produkte.

Mit der Initiative „Wärme schenken“ verbindet das Unternehmen sein historisches Jubiläum mit einem konkreten sozialen Beitrag. Die 150 gespendeten Öfen sollen dort zum Einsatz kommen, wo eine ausreichende Beheizung der Wohnräume bislang nicht selbstverständlich ist.