News: Was lernen Sie gerade?

Ich beschäftige mich gerade mit William Ury und „The Power of Listening“. Wir leben in einem Kommunikationszeitalter. Kommunikation heißt, zu sprechen, zu hören und gehört zu werden. Wir haben zwei Ohren und einen Mund. Nur sprechen wir doppelt so viel, wie wir zuhören. Dabei müssten wir eigentlich doppelt so viel zuhören, wie wir sprechen. Das fasziniert mich gerade in dieser lauten Welt. Nicht so viel quatschen. Mehr zuhören!

News: Von wem lernen Sie?

Jeden Tag von neuen Menschen. Ich lerne aber auch jeden Tag von meinem Kind, die Welt zu entdecken, zu erleben und einen ganz anderen Blick auf die Dinge zu bekommen – nämlich mit so einem neugierigen Entdeckerblick.

News: Was kann man von Ihnen lernen?

Einen vorbehaltlosen Zugang zu Menschen und Technik. Aber auch die Fähigkeit, nicht so pessimistisch in die Zukunft zu schauen. Pessimismus ist keine Managerfähigkeit. Es macht eine Sache ja nicht besser, wenn ich schlecht über sie denke.