News: Was lernen Sie gerade?

Ich bin in dieser Rolle seit April und lerne gerade viele Dinge von anderen Abteilungen und Kollegen, weil ich jeden Tag vielfältige Einblicke in verschiedene Bereiche bekomme. Ich konzentriere mich darauf, davon möglichst viel mitzunehmen. Aufgeschlossen zu sein und diese Vielfalt an Informationen auch zu genießen. Und ich stelle gerade viele Fragen: Warum? Warum? Warum? Nur wer viele Fragen stellt, kann auch viel lernen.

News: Von wem lernen Sie?

Sehr viel von Biogena-Eigentümer Albert Schmidbauer – nämlich klare Ansagen zu machen und schnelle Entscheidungen zu treffen. Den Fokus auf das Wesentliche zu lenken, auf Dinge, die einem Freude bereiten, und mehr auf die eigenen Stärken zu schauen statt auf die Schwächen.

News: Was kann man von Ihnen lernen?

Kreatives Denken, Leidenschaft und Freude. Und dass es möglich ist, in jungen Jahren trotz familiärer Verpflichtungen eine Führungsrolle zu übernehmen. Ich arbeite Vollzeit. Mein Mann auch – und gerade ist High Season in Sachen -Unvereinbarkeit. Die Krabbelstube hat nämlich vier Wochen zu.