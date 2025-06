Urlaubseuro auch heuer in vielen Ländern mehr Wert

"Unter den beliebtesten Urlaubsländern erhält man im Sommer 2025 in Ungarn am meisten, rund 50 Prozent mehr als in Österreich", schreibt Stefan Bruckbauer, Chefvolkswirt der UniCredit Bank Austria. In Portugal und Spanien ist der UrlaubsEuro rund 30 Prozent, in Griechenland und Slowenien rund 20 Prozent mehr wert als in Österreich. In der Türkei hat der Euro heuer wegen der hohen Inflation rund 20 Prozent verloren und ist praktisch gleich viel wert wie in Österreich. Auch in Deutschland und Frankreich ist kein Kaufkraftgewinn zu erwarten, während in Italien und Kroatien der Euro immerhin etwa 10 Prozent mehr Kaufkraft hat.

Deutlich weniger als in Österreich einkaufen um das gleiche Geld kann man trotz starkem Euro in den USA (20 Prozent) und vor allem der Schweiz (ein Drittel).

Wer sich im Urlaub besonders viel leisten können will, könnte auf weniger gefragte Länder ausweichen. So ist der Euro in Bulgarien 75 Prozent mehr wert als daheim, in Rumänien liegt der Aufschlag bei 50 Prozent, in Tschechien und der Slowakei immer noch bei 30 Prozent.

Die Bank Austria erinnert daran, dass alle Zahlen Durchschnittswerte seien und Urlauber weiter auf die genauen Preise achten müssen. "Im Vergleich zum Sommer 2024 hat der relative Wert des UrlaubsEuros geringfügig um rund ein Prozent an Wert verloren, da die Preisanstiege in einigen Ländern deutlicher ausfielen als in Österreich, was durch Wechselkursabwertungen nur teilweise ausgeglichen wurde", schreibt Bruckbauer. Aber Deutschland, Frankreich, Italien, Griechenland und Spanien wurden "unwesentlich günstiger".