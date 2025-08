Wiener Taxler haben wenig Freude mit App-Fixpreisen

In Wien klagen die Taxler von 40100 über zu geringe Verdienste bei über die Taxi-App gebuchten Fahrten, während die Passagiere lange Wartezeiten beanstanden, berichtet ORF Wien. Der gesetzlich vorgeschriebene Routenplaner berücksichtigt nicht immer aktuelle Baustellen und Staus, so spiegelt der Fixpreis laut 40100 nicht immer die echten Straßengegebenheiten wieder. Das wird von der Branche zunehmend kritisiert, sie will Echtzeitdaten verwenden.

von APA