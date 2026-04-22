ABO

United Airlines senkt Prognose wegen hoher Kerosinpreise

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
12,6 Prozent höhere Treibstoffausgaben im abgelaufenen Quartal
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Die US-Fluggesellschaft United Airlines streicht wegen der hohen Kerosinpreise als Folge des Iran-Kriegs ihre Gewinnprognose zusammen. Die Airline rechnet für dieses Jahr noch mit einem Ergebnis pro Aktie von 7 bis 11 Dollar statt der zuvor erwarteten 12 bis 14 Dollar. Mit den Zahlen für das vergangene Quartal übertraf United die Markterwartungen.

von

Doch schon im vergangenen Vierteljahr gab die Fluggesellschaft mit gut drei Milliarden Dollar 12,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor für Treibstoff aus. United reduziert als Reaktion die Pläne für den Ausbau der Kapazitäten in diesem Jahr. Die hohen Kerosinpreise gehen auf die wochenlange Blockade der Straße von Hormuz durch den Iran nach amerikanischen und israelischen Angriffen zurück. Die Meerenge ist ein zentraler Weg für Erdöl aus der Region.

Der Umsatz von United stieg im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 10,6 Prozent auf gut 14,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn sprang um 80 Prozent auf 699 Millionen Dollar hoch.

Über die Autoren

Logo
Ähnliche Artikel
Air New Zealand setzt auf zusätzlichen Komfort
Reisen & Freizeit
Air New Zealand führt Liegekojen für Economy-Gäste ein
++ ARCHIVBILD ++ Lufthans streicht zehntausende Kurzstreckflüge
Reisen & Freizeit
Lufthansa streicht bis Oktober 20.000 Kurzstreckenflüge
Reisen & Freizeit
EU-Kommissar: Keine großflächigen Flugabsagen zu erwarten
Neuer Terminal eröffnet
Reisen & Freizeit
Fraport hält trotz Iran-Krieg an Passagierziel fest
Merz und Lula (l.) bei der Eröffnung der Messe Hannover
Wirtschaft
Merz und Lula betonen europäisch-brasilianische Kooperation
Flugverkehr wie geplant angelaufen
Wirtschaft
Nach Streiks fliegt die Lufthansa wieder wie geplant
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER