ABO

Air New Zealand führt Liegekojen für Economy-Gäste ein

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Air New Zealand setzt auf zusätzlichen Komfort
©Afp, MARTY MELVILLE, APA
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Mitten im Flug schlafen wie in einem kleinen Kokon - und das als Economy-Passagier: Die Fluggesellschaft Air New Zealand will genau das möglich machen und bringt Liegekojen für Langstreckenflüge an den Start. Das "Skynest"-Konzept gilt als weltweit einzigartig und soll das Reisen auf extrem langen Strecken deutlich angenehmer machen. Ab dem 18. Mai 2026 können Passagiere die Schlafplätze für ausgewählte Langstreckenflüge buchen, eingesetzt werden sie ab November.

von

Herzstück sind sechs übereinander angeordnete Schlafkabinen, die zwischen Economy und Premium Economy in einer Boeing 787-9 Dreamliner eingebaut sind. Die Kojen verfügen über Matratzen in voller Länge, frische Bettwäsche, Vorhänge für Privatsphäre sowie gedämpftes Licht, Belüftung und Ladeanschlüsse. Auch gibt es ein Kit mit Schlafmaske und Ohrstöpseln. Gleichzeitig gelten Regeln: Essen und Krümeln sind nicht erlaubt, ebenso die gemeinsame Nutzung durch mehrere Personen.

Die Airline betonte, dass das System über Jahre entwickelt und mit mehr als 200 Testpersonen erprobt worden sei. Firmenchef Nikhil Ravishankar verweist auf die besondere Lage Neuseelands: Für ein abgelegenes Land sei die Qualität der Reise entscheidend. Mehr Komfort könne dazu beitragen, dass Reisende lange Flugzeiten eher akzeptieren.

Passagiere benötigen weiterhin einen regulären Sitzplatz, können aber zusätzlich eine vierstündige Schlafphase buchen. Diese Zeitfenster seien bewusst an natürliche Schlafzyklen angepasst, damit sich Reisende ausruhen könnten, ohne abrupt geweckt zu werden, betonte die Airline. Buchbar ist das "Skynest" zunächst für die Strecke Auckland-New York - mit rund 17 Stunden eine der längsten Flugverbindungen der Welt.

Über die Autoren

Logo
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Lufthans streicht zehntausende Kurzstreckflüge
Reisen & Freizeit
Lufthansa streicht bis Oktober 20.000 Kurzstreckenflüge
Reisen & Freizeit
EU-Kommissar: Keine großflächigen Flugabsagen zu erwarten
Neuer Terminal eröffnet
Reisen & Freizeit
Fraport hält trotz Iran-Krieg an Passagierziel fest
Merz und Lula (l.) bei der Eröffnung der Messe Hannover
Wirtschaft
Merz und Lula betonen europäisch-brasilianische Kooperation
Flugverkehr wie geplant angelaufen
Wirtschaft
Nach Streiks fliegt die Lufthansa wieder wie geplant
Weltbank-Chef Ajay Banga präsentierte Initiative in Washington
Wirtschaft
Weltbank will mit neuer Strategie kleinen Ländern helfen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER