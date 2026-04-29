UFO und Lufthansa wollen verhärtete Fronten aufweichen

Im festgefahrenen Tarifstreit wollen die deutsche Kabinengewerkschaft UFO und die AUA-Mutter Lufthansa wieder in einen Gesprächsmodus kommen. Ein extern moderierter Prozess zur Frage der Zusammenarbeit und des Umgangs miteinander sei vereinbart, erklärte UFO auf ihrer Website. Tarifexperte Harry Jäger sagte am Mittwoch, er sei aber skeptisch, ob die nicht auf die umstrittenen Tariffragen zielenden Gespräche eine Annäherung bringen könnten. Die Fronten seien sehr verhärtet.
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Die Lufthansa bestätigte die Verabredung mit UFO. Wer die Tarifparteien wieder an einen Tisch bringen soll, steht noch nicht fest.
UFO hatte wegen gescheiterter Verhandlungen über einen neuen Manteltarifvertrag bei Lufthansa und dem Abblocken eines tariflichen Sozialplans für die in Abwicklung befindliche Cityline insgesamt vier Tage in diesem Jahr gestreikt. Mehr als tausend Beschäftigte protestierten Mitte April am Tag der 100-Jahr-Feier der Lufthansa nahe der Konzernzentrale.