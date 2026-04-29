UFO und Lufthansa wollen verhärtete Fronten aufweichen

Die Lufthansa bestätigte die Verabredung mit UFO. Wer die Tarifparteien wieder an einen Tisch bringen soll, steht noch nicht fest.

UFO hatte wegen gescheiterter Verhandlungen über einen neuen Manteltarifvertrag bei Lufthansa und dem Abblocken eines tariflichen Sozialplans für die in Abwicklung befindliche Cityline insgesamt vier Tage in diesem Jahr gestreikt. Mehr als tausend Beschäftigte protestierten Mitte April am Tag der 100-Jahr-Feier der Lufthansa nahe der Konzernzentrale.