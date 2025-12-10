News Logo
TUI zahlt erste Dividende seit Corona

++ ARCHIVBILD ++ Aktionäre sollen 10 Cent je Aktie erhalten
Der deutsche Reisekonzern TUI will seinen Aktionären erstmals seit seinem Existenzkampf in der Corona-Krise wieder eine Dividende zahlen. Nach einem Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr sollen sie 10 Cent je Anteilsschein erhalten, wie das im MDax gelistete Unternehmen bei der Vorstellung seiner Jahresbilanz in Hannover mitteilte.

Für das neue Geschäftsjahr bis Ende September 2026 setzt sich Vorstandschef Sebastian Ebel beim Umsatz eine währungsbereinigte Steigerung um zwei bis vier Prozent zum Ziel. Der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes EBIT) soll um sieben bis zehn Prozent steigen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September steigerte TUI den Umsatz um gut vier Prozent auf 24,2 Mrd. Euro, wie der Konzern bereits im November mitgeteilt hatte. Der bereinigte operative Gewinn legte um neun Prozent auf gut 1,4 Mrd. Euro zu. Auf die Aktionäre entfiel ein Überschuss von rund 636 Mio. Euro, gut ein Viertel mehr als im Vorjahr.

Die Aktionäre sollen auch in den kommenden Jahren wieder mit Dividenden rechnen können: Für das laufende Geschäftsjahr und darüber hinaus will TUI zehn bis 20 Prozent des bereinigten Gewinns je Aktie an die Anteilseigner ausschütten.

