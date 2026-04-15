Tui Cruises sagt Orientreisen für Wintersaison ab

Statt in den Persischen Golf mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Oman wird das Schiff zu Reisen nach Nord- und Westeuropa ablegen, unter anderem nach Norwegen und in Richtung Kanaren. Diese neu aufgelegten Reisen seien ab Ende April buchbar.

Alle betroffenen Gäste beziehungsweise Reisebüropartner seien bereits informiert worden, teilte Tui Cruises mit.

Unterdessen liegen zwei Schiffe der Reederei weiter in der Region fest: die "Mein Schiff 4" in Abu Dhabi und die "Mein Schiff 5" in Doha. Beide können den Persischen Golf wegen der angespannten Lage rund um die Straße von Hormus noch immer nicht sicher verlassen. Mehrere geplante Kreuzfahrten dieser Schiffe mussten deshalb schon abgesagt werden.

Auch Aida Cruises wird kommenden Winter nicht im Orient unterwegs sein. Schon Mitte März hatte die Reederei die geplanten Reisen der "Aida Prima" in der Region abgesagt. Betroffene, die bis Mitte Mai auf eine andere Reise umbuchen, bekommen laut Aida einen Bordguthabenbonus dafür.

Auch MSC Cruises und Costa haben schon Kreuzfahrten in die Region für den Winter 2026/27 abgesagt.

Wird eine Kreuzfahrt gestrichen, müssen betroffene Kunden nicht auf Umbuchungsangebote einer Reederei eingehen. Sie können stets auch den Reisepreis zurückverlangen.