ABO

Tui Cruises sagt Orientreisen für Wintersaison ab

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Statt in den Orient wird TUI Reisen nach Nord- und Westeuropa ablegen
©APA, dpa-tmn, BODO MARKS
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Tui Cruises hat wegen der Lage im Nahen Osten seine geplanten Orientrouten für die kommende Wintersaison abgesagt. Das betrifft Kreuzfahrten mit dem neuesten Schiff der Flotte, der "Mein Schiff Flow", zwischen Oktober 2026 und Mai 2027.

von

Statt in den Persischen Golf mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Oman wird das Schiff zu Reisen nach Nord- und Westeuropa ablegen, unter anderem nach Norwegen und in Richtung Kanaren. Diese neu aufgelegten Reisen seien ab Ende April buchbar.

Alle betroffenen Gäste beziehungsweise Reisebüropartner seien bereits informiert worden, teilte Tui Cruises mit.

Unterdessen liegen zwei Schiffe der Reederei weiter in der Region fest: die "Mein Schiff 4" in Abu Dhabi und die "Mein Schiff 5" in Doha. Beide können den Persischen Golf wegen der angespannten Lage rund um die Straße von Hormus noch immer nicht sicher verlassen. Mehrere geplante Kreuzfahrten dieser Schiffe mussten deshalb schon abgesagt werden.

Auch Aida Cruises wird kommenden Winter nicht im Orient unterwegs sein. Schon Mitte März hatte die Reederei die geplanten Reisen der "Aida Prima" in der Region abgesagt. Betroffene, die bis Mitte Mai auf eine andere Reise umbuchen, bekommen laut Aida einen Bordguthabenbonus dafür.

Auch MSC Cruises und Costa haben schon Kreuzfahrten in die Region für den Winter 2026/27 abgesagt.

Wird eine Kreuzfahrt gestrichen, müssen betroffene Kunden nicht auf Umbuchungsangebote einer Reederei eingehen. Sie können stets auch den Reisepreis zurückverlangen.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Bodo Marks

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der Blick auf die Mondstaton Cradle - und Mutter Erde
Technik
"Pragmata": Sci-Fi-Game setzt auf Mond und Menschlichkeit
Kurz vorm Servieren kommt noch einen Schuss Olivenöl über das Risotto
Gesundheit
Mit Krunos Scampi-Risotto wie am Meer fühlen? So geht's
Nach zehn Tagen schmeckt der eingelegte Feta frischer
Gesundheit
So bleibt angebrochener Feta länger frisch
Sanfte Bewegungen wie Nordic Walking eignen sich gut bei Kniearthrose
Gesundheit
Sport mit Kniearthrose: Es ist mehr möglich als viele denken
Die Stangen des Rhabarbers sollten vorsichtig herausgedreht werden
Gesundheit
Drehen statt schneiden: Tipps für die Rhabarber-Ernte
Jetzt gibt es Gruppenlabels für mehr Übersicht
Technik
Signal-Messenger erlaubt 75 Call-Teilnehmer
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER