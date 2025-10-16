News Logo
ABO

Trinkgeld-Pauschalen neu gestaltet

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
++ ARCHIVBILD ++ Trinkgeld bleibt Konfliktthema
©APA, dpa, Bernd Weißbrod
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Der Nationalrat hat am Donnerstag gegen den heftigen Widerstand der Freiheitlichen die Trinkgeld-Pauschalen neu geregelt. Im Wesentlichen geht es darum, dass diese nun einheitlich geregelt sind, nachdem es bisher unterschiedlichste Regelungen nach Bundesländern und Branchen gegeben hatte. Die Koalition betonte wie die Grünen, dass nun höhere Transparenz und mehr Rechtssicherheit herrsche.

von

Mit der Neuregelung werden je nach Branche, Art der Tätigkeit und Arbeitszeitausmaß unterschiedliche monatliche Pauschalbeträge in Aussicht genommen. So haben sich die Sozialpartner im Bereich des Hotel- und Gastgewerbes bereits auf ein Stufenmodell geeinigt, das etwa für Mitarbeiter mit Inkasso eine monatliche Trinkgeldpauschale von 65 Euro für 2026, 85 Euro für 2027 und 100 Euro für 2028 vorsieht.

Dabei handelt es sich um Obergrenzen - wer regelmäßig weniger Trinkgeld bekommt, muss die Pauschale nicht in Anspruch nehmen, betonte Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ). Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) sprach von einer "vertretbaren Pauschale". Die Neuregelung bringe mehr Wertschätzung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das Trinkgeld komme dort an, wo es hingehöre. Für die Arbeitgeber sei von Vorteil, dass nun Schluss mit rückwirkenden Prüfungen sei.

Nicht ganz zufrieden sind die NEOS, die keine Freunde der SV-Abgaben beim Trinkgeld sind. Der Abgeordnete Michael Bernhard meinte, in einer perfekten Welt käme die Leistung 1:1 beim Arbeitnehmer an. Jedoch kann auch er mit dem Kompromiss leben. Die Grünen-Mandatarin Elisabeth Götze sprach von einer einheitlichen guten Lösung.

FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch war wie etliche ihrer Fraktionskollegen darüber empört, dass weiter Sozialversicherungsabgaben abzuliefern sind. Sie sieht einen enormen Bürokratie- und Kostenaufwand nur dafür, dass die Dienstnehmer in 20, 30 Jahren ein paar Euro mehr bei der Pension hätten.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Schillinger Vegan Holding hat Anfang August Insolvenz angemeldet
Gesundheit
Holding von Swing Kitchen auf Sanierungskurs
Eine AUA-Maschine wurde im März 2022 vom Blitz getroffen
Reisen & Freizeit
Blitzeinschlag bei Flugverspätung "außergewöhnlicher Faktor"
Doskozil kündigte U-Ausschuss im Landtag an
Wirtschaft
"Neue Eisenstädter": Burgenland leitet Entzugsverfahren ein
Kontrollen im September deutlich ausgeweitet
Wirtschaft
Falsche Rabatte in Wiener Supermärkten: 200 Anzeigen
Schuldspruch für Rene Benko
Wirtschaft
Benko zu zweijähriger Haftstrafe verurteilt
Kakaoschoten werden geerntet
Wirtschaft
Fairtrade: Höhere Kakaopreise kommen bei Bauern in Afrika an
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER