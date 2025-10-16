Holding von Swing Kitchen auf Sanierungskurs

Die Schillinger Vegan Holding hat Anfang August Insolvenz angemeldet - einen Tag nachdem mit der Swing Kitchen 019 Wien Mitte GmbH eine österreichische Filiale der Kette in Wien-Landstraße Insolvenz angemeldet hat. Bei der Holding wurden bisher Forderungen von 3,8 Mio. Euro angemeldet und 3,6 Mio. Euro anerkannt.

Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung wurden drei Standorte in Deutschland geschlossen. Derzeit ist Swing Kitchen mit Filialen in Wien, Graz und Innsbruck sowie in der Schweiz vertreten. Die Insolvenz der Holding bedeute nicht, dass weitere Gesellschaften der Gruppe insolvenzgefährdet seien, teilte der KSV 1870 bereits bei Insolvenzeröffnung mit.