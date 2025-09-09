Tausende KLM-Passagiere von Streik betroffen

Tausende Passagiere der niederländischen Fluggesellschaft KLM werden am Mittwoch auf dem Boden bleiben. Wegen des angekündigten Streiks des Bodenpersonals streiche die Airline 100 Flüge, gab das zur Gruppe Air France-KLM gehörende Unternehmen am Dienstag bekannt. Davon seien 27.000 Passagiere betroffen. Der zweistündige Ausstand am Mittwochmorgen ist Teil eines andauernden Tarifkonflikts.

von APA