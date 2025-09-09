Tausende KLM-Passagiere von Streik betroffen

Tausende Passagiere der niederländischen Fluggesellschaft KLM werden am Mittwoch auf dem Boden bleiben. Wegen des angekündigten Streiks des Bodenpersonals streiche die Airline 100 Flüge, gab das zur Gruppe Air France-KLM gehörende Unternehmen am Dienstag bekannt. Davon seien 27.000 Passagiere betroffen. Der zweistündige Ausstand am Mittwochmorgen ist Teil eines andauernden Tarifkonflikts.
KLM hatte sich vergangene Woche zwar mit einigen Gewerkschaften geeinigt, nicht jedoch mit den beiden großen Verbänden FNV und CNV, die nun zum Streik aufrufen. Für den darauffolgenden Mittwoch ist ein weiterer, vierstündiger Ausstand angekündigt.