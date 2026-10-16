Skisaison 2026/27: Kaunertal startet am 17. Oktober, auf diesen Gletschern fährt man schon

Die Skisaison 2026/27 nimmt in Österreich Fahrt auf. Am Samstag, 17. Oktober, startet der Kaunertaler Gletscher im Tiroler Oberland in den Winter, wie die Betreiber ankündigen. Die Gletscherstraße führt bis auf rund 2.750 Meter an den Gletscherrand, die höchste Bahn, die Karlesjochbahn, endet auf 3.108 Metern. Im Vollbetrieb verfügt das Skigebiet über mehr als 55 Kilometer präparierte Pisten.

Ursprünglich war der Saisonstart im Kaunertal schon für Ende September geplant gewesen, er wurde aber verschoben. Wie viele Lifte und Pisten zum Auftakt tatsächlich in Betrieb gehen, hängt wie auf allen Gletschern vom Wetter und von der Schneelage ab.