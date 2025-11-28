News Logo
ABO

Skigebiet Königsberg in Niederösterreich vorerst gesichert

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Skigebiet Königsberg bleibt vorerst offen
©APA, THEMENBILD, BARBARA GINDL
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Aufgrund des Konkurses der Betreiberfirma Königsberg-Hollenstein Skilifte GmbH hat es Unklarheit über die Zukunft des Skigebiets Königsberg in Hollenstein an der Ybbs (Bezirk Amstetten) gegeben. Laut Angaben der Wirtschaftspark Ybbstal GmbH vom Freitag ist der Betrieb nun aber vorerst gesichert. Die Eigentümer-Gesellschaft erreichte demnach eine "Zwischenlösung" mit Peter Jagersberger, der "den Skibetrieb zunächst weiterführen" wird.

von

"Ich bin sehr froh, dass wir in enger Zusammenarbeit eine kurzfristige Möglichkeit gefunden haben, den Skibetrieb für heuer zu sichern", teilte Werner Krammer, Geschäftsführer der Wirtschaftspark Ybbstal GmbH und ÖVP-Bürgermeister von Waidhofen a. d. Ybbs, in einer Aussendung mit. "Nun arbeiten wir gemeinsam weiter an einer langfristigen Perspektive für den Königsberg."

Krammer hielt in der Aussendung fest, dass es sich um eine "tragfähige Lösung" handle. Es sei "ein wichtiger erster Schritt gesetzt, damit die kommende Saison aufgenommen werden kann". Jagersberger führt auch den gleichnamigen Gasthof am Königsberg. Demnächst soll die neue Saison mit dem Kinderlift starten.

Über die Königsberg-Hollenstein Skilifte GmbH ist Anfang November ein Konkursverfahren am Landesgericht St. Pölten eröffnet worden. Nach Angaben des KSV1870 betragen die Passiva rund 767.000 Euro, die Aktiva liegen bei 120.000 Euro. Sieben Dienstnehmer sind demnach betroffen. Aufgrund der schlechten Prognose und der fehlenden Liquidität sei der Fortbetrieb des Unternehmens nicht möglich, hieß es.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Mahrer reichte seinen Rücktritt per 30. November ein
Wirtschaft
Mahrer per 30. November nicht mehr Nationalbank-Präsident
WKÖ-Interimschefin Schultz spricht vorm Wirtschaftsparlament
Wirtschaft
Schultz will "ramponiertes" WKÖ-Image wieder aufpolieren
Pendler können auf der Heimfahrt ihre Pakete abholen
Wirtschaft
ÖBB und Post stellen 24/7-Poststationen vor Bahnhöfen auf
Firmenchef: Großteil des Stellenabbaus wird Österreich betreffen
Wirtschaft
Agrana will rund 400 bis 500 Stellen bis 2028 streichen
Niedrigqualifizierte kommen in eine Abwärtspirale
Technik
Kaum Lohneffekt durch KI, aber höhere Risiken für manche
Das Weihnachtsgeschäft läuft bereits
Wirtschaft
Wiener kaufen zu Weihnachten um 460 Mio. Euro ein
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER