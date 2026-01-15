ABO

Ryanair kürzt Angebot in Deutschland weniger stark

Der Billigflieger Ryanair verringert sein Angebot im Sommer in Deutschland wegen der Senkung der Luftverkehrssteuer nicht so stark wie ursprünglich geplant. "Dieser sinnvolle Kurswechsel der deutschen Regierung ermöglicht es Ryanair, einen Teil seiner Kapazitätskürzungen für den Sommer 2026 rückgängig zu machen", erklärte die Airline, die sich regelmäßig über die hohen Standortkosten beklagte.

Zusätzliche 300.000 Tickets werden an Airports mit niedrigen Gebühren wie Köln, Niederrhein, Memmingen und Bremen angeboten. Elf neue Strecken kommen ins Programm - allerdings nicht an Flughäfen wie Berlin und Hamburg, die Ryanair weiterhin zu teuer sind.

Airline-Chef Eddie Wilson bekräftigte, wenn die Luftverkehrssteuer gestrichen und Gebühren gesenkt würden, werde Ryanair in Deutschland expandieren. Mit 30 zusätzlich stationierten Flugzeugen könnte dann das Passagieraufkommen auf 34 Millionen im Jahr verdoppelt werden. Verbunden damit wären mehr als 1000 neue Arbeitsplätze.

