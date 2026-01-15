Ryanair kürzt Angebot in Deutschland weniger stark

Zusätzliche 300.000 Tickets werden an Airports mit niedrigen Gebühren wie Köln, Niederrhein, Memmingen und Bremen angeboten. Elf neue Strecken kommen ins Programm - allerdings nicht an Flughäfen wie Berlin und Hamburg, die Ryanair weiterhin zu teuer sind.

Airline-Chef Eddie Wilson bekräftigte, wenn die Luftverkehrssteuer gestrichen und Gebühren gesenkt würden, werde Ryanair in Deutschland expandieren. Mit 30 zusätzlich stationierten Flugzeugen könnte dann das Passagieraufkommen auf 34 Millionen im Jahr verdoppelt werden. Verbunden damit wären mehr als 1000 neue Arbeitsplätze.