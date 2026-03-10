TUI und Oman legen geplante Partnerschaft auf Eis

Die Partner hatten die Zusammenarbeit im vergangenen September vereinbart. Vorgesehen war dafür ein gemeinsames Unternehmen. Daran sollten Omran und TUI jeweils 45 Prozent halten, ein privater Investor weitere zehn Prozent. Nach damaligen Angaben wollte der Oman Grundstücke und Kapital einbringen, während TUI unter anderem die Buchungsprozesse organisieren sollte. Für das Land gebe es eine große Nachfrage von Urlaubern, aber bisher zu wenig Angebot, hatte TUI-Strategiechef Peter Krüger im September gesagt. Beide Seiten wollten ihren engen Dialog fortsetzen, heißt es von TUI.