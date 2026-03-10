ABO

TUI und Oman legen geplante Partnerschaft auf Eis

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Dialog soll aber fortgesetzt werden
©APA/APA/dpa/Nicolas Armer
Der Reisekonzern TUI und Omans staatliche Tourismusgesellschaft Omran haben ihre geplante Partnerschaft auf Eis gelegt. Omran habe mitgeteilt, dass der vereinbarte Zeitplan für das Projekt nicht mehr eingehalten werden könne, erklärte TUI. Damit werden sowohl der geplante Bau und Betrieb von fünf Hotels in der Region Dhofar im Süden des Landes ausgesetzt als auch der geplante Einstieg Omans bei TUI. Omran wollte 1,4 Prozent der Anteile an dem Touristikkonzern übernehmen.

von

Die Partner hatten die Zusammenarbeit im vergangenen September vereinbart. Vorgesehen war dafür ein gemeinsames Unternehmen. Daran sollten Omran und TUI jeweils 45 Prozent halten, ein privater Investor weitere zehn Prozent. Nach damaligen Angaben wollte der Oman Grundstücke und Kapital einbringen, während TUI unter anderem die Buchungsprozesse organisieren sollte. Für das Land gebe es eine große Nachfrage von Urlaubern, aber bisher zu wenig Angebot, hatte TUI-Strategiechef Peter Krüger im September gesagt. Beide Seiten wollten ihren engen Dialog fortsetzen, heißt es von TUI.

BAYREUTH - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/Nicolas Armer

Über die Autoren

