Rabatt für Kartenzahlungen in ÖBB-Bistros von DoN's

Man kennt es eher umgekehrt in der Gastronomie, wo es teils bis zu 5 Prozent Rabatt für Barzahlungen gibt. Doch in den vom Cateringunternehmen DoN's betriebenen Bordbistros in ÖBB-Zügen gibt es 5 Prozent Rabatt, wenn man mit Karte zahlt, so die "Salzburger Nachrichten". Schon zuvor hätten 60 Prozent der Gäste mit Karte oder digital bezahlt, der Firma kommen Kartenzahlungen entgegen, sagt eine DoN's-Sprecherin. Die ÖBB bestätigen der APA den "Anreiz" zur Kartenzahlung.

von APA