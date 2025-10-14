News Logo
ABO

Planai-Hochwurzen-Bahnen bekommen neuen Chef

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Langzeit-Chef Georg Bliem geht nach Ende der Saison in Pension
©APA, GEORG HOCHMUTH
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Die obersteirischen Planai-Hochwurzen-Bahnen bekommen 2026 einen neuen Geschäftsführer. Peter Weichbold folgt auf den in den Ruhestand tretenden langjährigen Chef Georg Bliem. Die Übernahme der Geschäftsführung ist gegen Ende der Wintersaison 2025/26 geplant, wie das Land Steiermark am Dienstag mitteilte. Weichbold ist seit über 20 Jahren beim Unternehmen, seit 2019 Prokurist und Finanzchef.

von

Der diplomierte Betriebswirt (50) verfügt als Geschäftsführer der Galsterbergalm Bahnen bereits über entsprechende Führungserfahrung, unter anderem auch als Vorstandsmitglied bei Ski amadé. An der Organisation der Alpinen Ski-WM 2013 in Schladming war er maßgeblich beteiligt. Weichbold setzte sich gegen rund 60 Bewerber durch. Eigentümervertreter und Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) folgte dem Dreiervorschlag der Hearingkommission mit Weichbold als Erstgereihtem. Die Bestellung soll in der nächsten außerordentlichen Sitzung der Generalversammlung der Planai-Hochwurzen-Bahnen erfolgen.

Die Planai-Hochwurzen-Bahnen sind das größte Bergbahnunternehmen der Steiermark und eines der fünf führenden in Österreich. Es sind rund 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 20 Lehrlinge beschäftigt, sie kommen überwiegend aus der Region. Das Land Steiermark ist mit 61,83 Prozent an den Seilbahnen beteiligt. Mit über 2 Mio. Gästen sowie 31 Seilbahnen und Liften erzielte man zuletzt einen Jahresumsatz von rund 70 Mio. Euro.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Reisen & Freizeit
Kritik an höherer Ortstaxe im Burgenland
In Wien wurden bis Ende September 3,1 Millionen Reisende abgefertigt.
Reisen & Freizeit
Flughafen Wien heuer bisher 24,6 Mio. Fluggäste ab
Benko steht am Dienstag in Innsbruck vor Gericht
Wirtschaft
Benko unter Blitzlichtgewitter in Innsbruck vor Gericht
Am oberen Ende heuer erstmals über 80 Euro für einen Tagesskipass
Wirtschaft
Skifahren wird wieder teurer
Skifahren ist nach wie vor gefragt
Wirtschaft
Touristiker rechnen mit starker Wintersaison
AMS-Chef: Flächendeckende Kinder-Ganztagsbetreuung notwendig
Wirtschaft
AMS-Chef: Österreichs Arbeitsmarkt hat ein Demografieproblem
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER