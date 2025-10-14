Planai-Hochwurzen-Bahnen bekommen neuen Chef

Der diplomierte Betriebswirt (50) verfügt als Geschäftsführer der Galsterbergalm Bahnen bereits über entsprechende Führungserfahrung, unter anderem auch als Vorstandsmitglied bei Ski amadé. An der Organisation der Alpinen Ski-WM 2013 in Schladming war er maßgeblich beteiligt. Weichbold setzte sich gegen rund 60 Bewerber durch. Eigentümervertreter und Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) folgte dem Dreiervorschlag der Hearingkommission mit Weichbold als Erstgereihtem. Die Bestellung soll in der nächsten außerordentlichen Sitzung der Generalversammlung der Planai-Hochwurzen-Bahnen erfolgen.

Die Planai-Hochwurzen-Bahnen sind das größte Bergbahnunternehmen der Steiermark und eines der fünf führenden in Österreich. Es sind rund 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 20 Lehrlinge beschäftigt, sie kommen überwiegend aus der Region. Das Land Steiermark ist mit 61,83 Prozent an den Seilbahnen beteiligt. Mit über 2 Mio. Gästen sowie 31 Seilbahnen und Liften erzielte man zuletzt einen Jahresumsatz von rund 70 Mio. Euro.