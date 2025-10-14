News Logo
ABO

Prozess gegen Benko in Tirol wegen betrügerischer Krida

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Benko steht am Dienstag in Innsbruck vor Gericht
©APA, EXPA, JOHANN GRODER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Der gestrauchelte frühere Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer René Benko muss sich ab Dienstag in einem ersten zweitägigen Prozess am Landesgericht Innsbruck wegen des Verdachts der betrügerischen Krida verantworten. Dem 48-jährigen Tiroler wird vorgeworfen, Vermögenswerte im Ausmaß von rund 660.000 Euro dem Zugriff seiner Gläubiger entzogen zu haben, indem er sie in Gesellschaften und Privatstiftungen sowie zu seiner Mutter "beiseite schaffte" bzw. verschob.

von

Einen Teil der Anklage betraf eine Miet-und Betriebskostenvorauszahlung in Höhe von rund 360.000 Euro für die Anmietung eines Hauses auf der Innsbrucker Hungerburg an die RB Immobilienverwaltungs GmbH & Co KG als Eigentümerin der Villa. Dies soll laut Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) "wirtschaftlich und sachlich unvertretbar" gewesen sein. Der zweite Teil betraf eine Schenkung in Höhe von 300.000 Euro an seine Mutter.

Benko drohten im Falle einer Verurteilung ein bis zehn Jahre Haft. Den derzeit in Untersuchungshaft sitzenden früheren Multi-Milliardär erwartet in seiner Heimatstadt ein Blitzlichtgewitter. Für die Verhandlung im Großen Schwurgerichtssaal hatten sich über 70 Medienvertreter akkreditiert. Es handelt sich um den - vom Anklageumfang her - ersten kleinen Auftakt eines wohl ganzen Prozessreigens, der dem Unternehmer bevorsteht. Benko wies bisher laut Berichten jegliche strafrechtlichen Vorwürfe rund um die Signa-Pleite zurück.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Am oberen Ende heuer erstmals über 80 Euro für einen Tagesskipass
Reisen & Freizeit
Skifahren wird wieder teurer
Skifahren ist nach wie vor gefragt
Wirtschaft
Touristiker rechnen mit starker Wintersaison
AMS-Chef: Flächendeckende Kinder-Ganztagsbetreuung notwendig
Wirtschaft
AMS-Chef: Österreichs Arbeitsmarkt hat ein Demografieproblem
Porr übernimmt Vamed-Thermenbeteiligungen
Wirtschaft
Porr übernimmt Vamed-Thermenbeteiligungen ohne Strabag
Nahversorger sind oft weit weg
Wirtschaft
Zwei von drei Kleingemeinden haben keinen Einzelhändler mehr
++ ARCHIVBILD ++ 3. "OpenNet"-Fördercall mit 120 Mio. statt 275 Mio. Euro dotiert
Wirtschaft
Breitbandausbau: Regierung gibt Details bekannt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER